La cantante Fátima Román invitó a Ruíz a la emisión matutina de Telefuturo, pero esta no habría querido interactuar con los panelistas al considerar que los mismos se burlaron de ella y le faltaron al respeto.

Ante esto Gómez arremetió contra ella al aire: “No sé quién te creés que sos, porque te fuiste a casarte con un paraguayo allá (Nueva York, Estados Unidos) y a vivir de mantenida que querés venir a imponer acá para venir en un programa de televisión, en serio tendrías que aprender a madurar y ubicarte, yo creo que todavía necesitás de los medios paraguayos”, disparó.

La expareja radial y televisiva del periodista y presentador Enrique Vargas Peña, prosiguió muy molesto, desmeritando a la exchica de pasarelas.

“Nada de creerte una diva porque diva no sos, y de poner condiciones para venir a un programa de televisión. Si tanto te creés, está bien, están cerradas las puertas para vos y punto. Yo no entiendo por qué tenemos que adular a una persona que cree que es una diva pero está lejos de serlo”.

De visita en el vespertino farandulero ‘En boca de lobos’, Lilian dijo que evita ir a programas donde no corroboran los rumores y son irrespetuosos con ella. Acotó que no se cree una diva, sin embargo le ponen el mote.

El conductor Juan Carlos Samaniego preguntó le preguntó si ella pidió que Ginzo y Gómez no estén presentes como condición para ir a El resumen, pero la top respondió con otra pregunta. “¿Quién es Carlos Gómez? Yo no lo conozco, nunca me crucé con él ni hablé con él”.

Lilian expuso una incoherencia por parte del programa, al ser ninguneada por los panelistas primero y luego ser invitada.

“Me dijeron que yo era poco conocida acá (Paraguay) en el ambiente. Entonces, ¿por qué quieren llevar a una que es poco conocida nomás? ¿En qué te puede servir?”.

Samaniego volvió a mencionar que según Carlos están cerradas las puertas de El resumen para ella, a lo que Lilian recurrió respondió con ironí. “Primera vez que me cierra las puertas alguien que no conozco, al final el que tiene aires de diva es él”.