Con aporte de las grabaciones de Stephen Hawking, la canción New Horizons de Brian May fue lanzada esta semana y de esta manera se convierte en la primera canción que comparte el músico luego de 20 años.

El astrofísico quiso aportar algo a la NASA que actualmente se encuentra con la misión New Horizons y que recientemente se encontró con Ultima Thule, el objeto más distante en el Sistema Solar con el que se haya tenido contacto a través de una nave espacial.

Esta misión permitirá a los científicos de la NASA conocer más acerca de la composición de los objetos que se encuentran en el Cinturón de Kuiper, así como recolectar información valiosa acerca de cómo fue que nació el Sistema Solar, según reporta la Rolling Stone.

“Este proyecto me ha energizado en una nueva manera”, declaró Brian y añadió que fue un reto emocionante el unir dos pasiones de su vida; la música y la astronomía.





“Me inspiró la idea de que esto es lo más lejos que ha llegado la mano del hombre. Será, por mucho, el objeto más distante que jamás hayamos visto de cerca, a través de la imagines que transmitirá la nave espacial de la Tierra. Para mí, es la personificación del deseo incesante del espíritu humano de comprender el Universo que habitamos”, dijo además.

Comentó por último que fue Alan Stern quien lo retó para componer el tema y que sería reproducido mientras la sonda NH llegara a su nuevo destino.

La última pieza musical que May lanzó como sencillo fue “Why don’t we try again” que se desprende de su segundo álbum de 1998.