“A Star Is Born” podría ser una de las tantas películas románticas con aires de musical que se estrenan en Hollywood y pasan de largo pero, muy por el contrario, se ha convertido en todo un éxito, logrando tener muy buena recepción por parte del público. La conexión entre sus protagonistas y la banda sonora le dan el toque diferencial.

La cinta protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga que fue estrenada hace unas semanas en los cines de todo el mundo posee varios puntos fuertes que la hacen especial, pero son dos los que se destacan por encima del resto: la “química” y la banda sonora.

En lo que se refiere al primer punto, es indudable que la conexión que existe entre el actor y la cantante de pop es tan fuerte, íntima y convincente que logra trasladarse fuera de la pantalla, generando una reacción emotiva entre los espectadores y haciendo que los mismos puedan sentirse parte de la historia.

Por otro lado, las músicas que fueron creadas para este film (una mezcla de country, pop, rock y un ligero toque de baladas) están tan bien ideadas que logran convertirse en un aspecto esencial de la película, llegando incluso a alcanzar el primer puesto en la lista de Billboard.

La dupla Ally-Jackson Maine demuestra que no solo es buena ante cámaras sino también con el micrófono, la guitarra y el piano, pudiendo hacerse pasar tranquilamente por un dueto consagrado en el mundo de la música si así lo quisiesen.

Definitivamente, la elección de la estrella pop como protagonista fue la mejor decisión que pudieron haber tomado a la hora de encarar este proyecto, sobre todo considerando la capacidad vocal que posee y su versatilidad como actriz, lo cual ha sido demostrado en su papel en la serie “American Horror Story: Hotel” que la hizo merecedora de un premio Globo de Oro.

El tema que se roba toda la atención (y se queda grabado en la cabeza después de escucharlo una vez) es sin duda alguna “Shallow”, single oficial de “A Star is Born”, aunque otras canciones como “Maybe It’s Time” y “Diggin’ My Grave” no pueden pasar desapercibidos.

Para ser su primera película como director, Bradley Cooper supo afrontar y superar con creces el desafío que le tocó asumir luego de que Clint Eastwood haya decidido bajarse del barco, haciéndose cargo de manera prolífica de la película y viendo que realmente cada detalle valga la pena en el largometraje.

Un aspecto que sí puede ser cuestionado en este film es la rapidez con la que se genera el vínculo amoroso entre los protagonistas, dado que en la mayoría de los casos ese proceso se va desarrollando de manera más pausada. En “A Star Is Born”, el flechazo entre Jack y Ally es tan rápido que muchos espectadores no tuvieron tiempo de “asimilarlo”.

El desarrollo de los personajes también es otro punto a favor en esta cinta. Tanto la figura de Jackson Maine como la de Ally logran convencer con sus personalidades, miedos, esperanzas y sueños, sobre todo en el caso del primero que debe lidiar con sus demonios internos (el alcohol y las drogas) durante toda la película a la par que intenta dejarse llevar por un amor que lo renueva.

En cuanto al guión, no puede hablarse de un trabajo demasiado destacado o innovador, pero para una película de su género logra satisfacer las expectativas, no habiendo algo demasiado cuestionable en lo que se refiere a su contenido y elaboración.

Si bien estamos frente a un remake, pues otras versiones la proceden, ésta en particular logra adaptarse hábilmente a lo que el exigente público pide ver en pantalla, sobre todo a aquellos amantes de las películas románticas que ansiaban ver cómo un actor como Bradley Cooper lograba conectarse con una cantante como Lady Gaga.

Por todo esto se puede decir que “A Star Is Born” pasa la prueba y es merecedora de todos los aplausos, ganándose con justa razón el “visto bueno” de la crítica y el público.