Un tenso momento se vivió este miércoles a tempranas horas en el programa “La primera mañana” de ABC Cardinal, cuando los conductores debatían sobre la polémico proyecto del concejal colorado de Asunción Mariano Cáceres reglamentar en la capital la obligatoriedad de que una sola persona circule en motocicleta entre las 22:00 y las 5:00.

Mientras Vargas Peña repudia la medida, Bruno Pont se muestra de acuerdo y la manifestación de sus posturas subieron de tono, derivando en una fuerte discusión.

“Pero vos estás loco, Bruno. La señora que compró su moto para irse a las 10 de la noche al trabajo, qué se joda ¿verdad? Vos tenés un Mercedes (vehículo) por eso estás tranquilo… por eso le decís a la vieja que tuvo que comprar una moto, que se tiene que ir a pie. No tenés ningún respeto por la gente”, vociferó Enrique.





Pont indicó que los que están a favor serían cómplices de los que suben entre cuatro o cinco en una moto incluso con niños, además de los delincuentes denominados “motochorros” que generalmente se movilizan entre dos.

Defendió el vehículo con el que se moviliza, fruto de su laburo diario: “Tengo el mismo Mercedes que tenés y lo tengo a honra porque trabajo todos los días”.

Enrique, muy nervioso insistió con sus preguntas pero sin poder dejar hablar a Pont: “¿Y la gente que no puede comprar el Mercedes qué hace, se jode? Sé serio, contestame la pregunta y dejá decir boludeces. ¿Cuántas motos hay en Paraguay?”.

Bruno respondió que “no le interesa” saber la cantidad de motos que hay en nuestro país, encendiendo aún más a su compañero.





“¡Ah! No te interesa… ¿Entonces para qué hablas? Si no te interesa cuantas motos hay en Paraguay cómo vas a saber qué porcentaje hay de motochorros. ¡Bobadas estás diciendo papá! Vos la Constitución te la pasás por el culo”.

El comunicador deportivo aseveró que respeta la Constitución pero que debe haber regulación en ciertos puntos, pero Enrique salió nuevamente al paso, retrucando que no se puede regular violando derechos.

Bruno quien en todo momento mantuvo la calma le advirtió que si seguía gritando dejaría el programa, sin embargo cuando Enrique alegó que no le faltó al respeto y le pidió disculpas, decidió de igual forma retirarse no sin antes anunciar que sería su última vez a su lado en el programa.





“No voy a decir más nada porque sos un irrespetuoso, no le dejás hablar a tu compañero y sos un facista de mierda, eso lo que sos. Vos no me vas a faltar al respeto a mí y este es el último día que yo vengo a hacer este programa. Mirá que te tuve paciencia y no me dejaste hablar y me gritaste, y no tenés por qué decir qué auto tengo yo y yo trabajo para tener ese auto… Me retiro, me voy, hacete cargo”.

Vargas Peña afirmó que “se hace cargo” y reiteró su pedido de disculpas pero fue tarde, Bruno lo rechazó, se levantó y se fue. “No acepto, hasta luego. Que la señora Nathalia (Zuccolillo, directora de ABC) decida si continuás vos o continúo yo. En este programa, yo no voy a seguir”.

“Hacé lo que te parezca”, dijo Enrique que posteriormente “bajó de decibeles”, aceptando que “se pasó de la raya”, pidiendo una vez más disculpas a Bruno y a la audiencia.

“La primera mañana” es conducido por Enrique Vargas Peña junto a Bruno Pont, Roberto Sosa, Marcos Cáceres y Sara Moreno.