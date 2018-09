En el Centro Cultural Kirchner, de la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la edición 66 de la entrega de los premios Cóndor de Plata, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

En la categoría de Mejor Actriz Revelación, la compatriota Loren Acuña se alzó con la presea por su trabajo en la película Madraza, escrita y dirigida por Hernán Aguilar.

“Tengo dos trofeos, la virgencita de Caacupé y el Condor, que se pasó en mis manos”, mencionó Loren muy emocionada entre llantos y risas a la vez.

La intérprete se dirigió a su madre: “Quisiera valerme del viento y enviar un beso al cielo. Emañamina mamá ome’ê cheve Buenos Aires pea (Mirá mamá, Buenos Aires me regaló este hermoso premio)”. Recordó que a la edad de seis años le tocó despedirse de su madre y desde ahí su vida no fue fácil.

“Ella me dio su última bendición y un abrazo. A partir de ahí tuve un gran tour, diferentes casas, muy lindas pero que no eran mías y mis oídos escucharon frases reiterativas como ‘no servís para nada, sos una inútil’, y yo dije dentro mío, gracias a esa lucecita que con mucho amor me dejó mi madre ‘Yo si voy a poder’”.

Comentó que cuando terminó la secundaria viajó a Buenos Aires para estudiar en la Universidad y formar una familia. Tiempo después comenzó los estudios de actuación.

“Mi hija se recibió de abogada hace unos años y recibió una medalla de honor, y yo hoy estoy recibiendo el premio Cóndor y me estoy recibiendo de actriz”, expresó.

Finalmente dedicó el galardón al director de Madraza, Hernán Aguilar, a su hija Karen, al cineasta José Martínez Suárez, a las personas en general: “Este es el premio a la perseverancia”, acotó.

Así Loren Acuña es la primera actriz paraguaya en ganar un Cóndor de Plata.

El largometraje ‘Madraza’ se estrenó en el 2017. La cinta narra la historia de una ama de casa de clase media baja, que se convierte en asesina a sueldo para encarar su situación económica.