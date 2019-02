Primeramente, la cantante solo se había rebajado el pelo eliminando todas las mechas de su cabellera y dejando como resultado solo un pequeño y sutil flequillo. Sin embargo, en estos días, Xuxa apostó al cambio total y se rapó completamente.

Un cambio que sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales por su valentía a los constantes cambios a su edad.

El renovado look lo presumió esta semana en la tercera emisión del programa The Four Brasil, en donde forma parte como jurado en la versión carioca de La Voz.

En redes, las opiniones de los usuarios están muy dividas; pues algunos felicitan y elogian el nuevo aspecto de la artista en tanto otros solo dejan saber que parece un hombre o que no va con su estilo.

A estos tipo de comentarios, Xuxa dejó en claro que "a mí primero me respetas para que te respete, ¿ok?".

>