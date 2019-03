Un elenco de 30 actores y bailarines con experiencia en musicales, emprendió en diciembre la preparación para dar vida a esta versión adaptada de The phantom of the opera, el musical más famoso de todos los tiempos, basado en la novela gótica escrita del francés Gastón Leroux y publicada en 1910, originalmente, como Le fantôme de I'opéra.

Tras más de tres meses de ensayos en LaFust, Centro de Investigación Coreográfico y Entrenamiento Corporal y de la mano de la productora general Natti Fuster Cascio, la obra subirá a escena el jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de marzo, a las 20:30; y el domingo 17, a las 20:00. El viernes 15 y el domingo 17 habrá doble función, empezando a las 16:00.

La dirección general y la coreografía están a cargo de Natti Fuster Cascio; mientras la dirección orquestal y musical estará bajo tutela del maestro español Jesús Ayllón, quien reside en nuestro país desde hace poco más de un año.

La música será completamente en vivo, con una impresionante orquesta de 20 músicos.

El cantante Misael Centurión encarnará a Erik, Le fantôme; Maga Chase y Victoria Ávila personificarán a Christine Daaé; Fernanda Melgarejo actuará como la prima donna Carlotta; y Rodrigo Alcaraz caracterizará al vizconde Raoul de Chagny.

Las entradas se venden en el Teatro Municipal o llamando al (0984) 571-520, a los siguientes costos: Paraíso, G. 70 000; Tertulia, G. 95 000; Platea, G. 120 000; y Palco VIP G. 180 000.