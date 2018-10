Pareciera que los días oscuros de Lindsay Lohan permanecen con ella donde quiera que va, y es que es nuevamente es protagonista de un escándalo que se produjo en Rusia.

Resulta que la actriz se encontraba en un club nocturno de Moscú el pasado 28 de septiembre cuando salió para dirigirse a su hotel. Durante su recorrido, Lohan encontró a su paso a una familia de refugiados durmiendo en la calle.

En su afán de querer obrar bien, Lindsay les preguntó cómo podría ayudarlos: “¿Qué necesitan?”, comienza diciéndole Lohan a la familia, que en un primer momento se muestra amable ante la consulta.

Sin embargo, la insistencia de la cantante se tornó molesta para la familia al punto de que Lohan comenzó a acusar a la madre: “No deberías estar durmiendo en el suelo. ¿Lo entiendes? Eres un niño bueno y eso no es justo“, decía la actriz a uno de los niños, seguido de ofrecerle que se fuera a su hotel a “ver películas en la computadora, o en la tv”.

Debería trabajar y hacer lo que pueda por sus hijos para que tengan una vida mejor. Si alguien les ofrece un techo y una cama, como yo, acéptelo. Luego ya volverán“, le decía en simultáneo a la madre recriminándola.

Tras no soportar, la familia decide levantarse del suelo sin emitir comentarios.

"Niños, están yendo en la dirección equivocada, mi vehículo está acá, vengan", se puede escuchar a Lohan gritarle a los menores quienes seguían el camino detrás de sus padres.

Al no tener una respuesta por parte de los niños, la celebridad comenzó a atacar y levantar acusaciones hacía los progenitores.

"Están traficando niños, de acá no me voy sin ustedes, ahora ya se quienes son, no jodan conmigo", dice la intérprete enfurecida.

Lohan, quien vivió en Dubai, empezó a gritar frases en árabe. "Están arruinando la cultura arábica con lo que hacen. Ustedes se están llevando a estos niños", se la escucha gritar.

"Estoy con ustedes. No se preocupen, el mundo entero está viendo esto ahora, caminaré hasta donde sea, me quedaré con ustedes no se preocupen".

El video concluye cuando Lohan intenta agarrar a uno de los niños de la mano hasta que se interpone la madre lo que se produce un forcejeo.

Cansada de la situación y sin saber como librarse, la mujer golpea en la cara a la estrella de Hollywood lo que la interprete comienza a llorar.

"Estoy en shock, con mucho miedo”, dijo finalmente en el video que fue grabado en vivo en Instagram y que fue compartido para sus más de 6 millones de seguidores.