Del programa infantil que arrasó los 90 salió a la luz un impactante secreto: ambos actores que interpretaban a las figuras eran novios en la vida real, y este dato lo confirmó uno de los protagonistas en un programa televiso.

“Yo era Bananín y mi novio fue Bananón. Llegamos a actuar en los mismos capítulos y después de más de 26 años seguimos juntos”, contó Mark Short recientemente frente a cámaras de la BBC.

Estas declaraciones formaron parte en su audición para el programa “The Greatest Dancer”.

Sin embargo y tras estas declaraciones, Mark no logró cautivar al jurado con su rutina de “Canned Heat"de Jamiroquai, ya que debía alcanzar un 75% para clasificar y solo llegó al 61%.

La noticia provocó mucha incertidumbre que tanto Mark Short como Ashley no figuran en ningún registro de la biografía ni en los datos oficiales del programa, por lo que se cree que se cambiaron los nombres.

Posteriormente la periodista Kat Brown confirmó la noticia a través de Twitter.

One of the Bananas in Pyjamas is about to audition on #GreatestDancer, but what is actually the best thing ever is that his partner of 26 years was the other one.

