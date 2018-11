Stan Lee se consideraba como el rey de los cameos y es que su trono es y será indiscutible si es que tenemos en cuenta que apareció en un total de 96 veces.

Sumando cameos en series de televisión, otras películas que no están relacionadas con los comics, videojuegos y hasta series animadas.

Todo inició en 1989 en ‘The Trial of the Incredible Hulk’, donde apareció como miembro del jurado, y desde entonces participó en todas y cada una de las películas del MCU (Marvel Cinematic Universe), desde ‘Iron Man’ hasta ‘Venom’.

Siempre con su característico bigote, pelo canoso y gafas oscuras, Lee dejó una firma registrada en cada aparición convirtiéndose en todo un icono.

Sin embargo, las películas en las que no llegó a realizar cameos en su mayoría proviene de ‘X-Men 2’, ‘X-Men Origins: Wolverine’, ‘X-Men: First Class’, ‘The Wolverine’, ‘X-Men: Days of Future Past’, ‘Fantastic Four’, ‘Blade’, ‘Blade II’, ‘Blade: Trinity’, ‘The Punisher’, ‘Elektra’, ‘Man-Thing’, ‘Ghost Rider’, ‘Punisher War Zone’ y ‘Ghost Rider: Spirit of Vengeance’.

No obstante, según informa “Sensa Cine”, Stan seguirá apareciendo en las próximas entregas a estrenarse, gran parte, el año que viene.

Es por eso que lo más seguro que Lee tendrá lugar en Capitana Marvel, que llega a los cines el 8 de marzo; en la gran final de la fase 3 en Avengers 4, como también en Spider Man: Lejos de casa.

En ese sentido, la duda recae si es que tendrá sus segundos en X-Men: Fénix Oscura y Los nuevos mutantes.