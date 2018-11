Durante el discurso de agradecimiento de Maluma, la cantante mexicana no pudo contener su expresión y su rostro fue lo más viral en las redes sociales hasta ahora.

La gala de los Grammys Latinos dejaron varias anécdotas y sorpresas pero la situación entre Maluma y Natalia Lafourcade sin dudas fue la más resaltante de la noche.

Resulta que Maluma se llevó el galardón al Mejor Álbum Vocal Pop del Año por F.A.M.E, cuya nomina compartía con “Ser” de Axel, “Camino fuego y libertad” de Pablo López, “Cuerpo y alma” de Beatriz Luego y “Miradas” de Nana Mendoza.

La decisión de que Juan Luis Londoño Arias se alzara de un premio tan importante, siendo este el primer Grammy en su carrera, no fue agradable para la mexicana Natalia Lafourcade, quien se quedó con otro Grammy por Mejor Álbum Folclórico.

Y es que su expresión fue lo más viralizado y comentado en las redes sociales.

Tampoco se sabe si aplaudió o no mientras el colombiano ofrecía unas palabras de gratitud, pero a juzgar por las imágenes que se retransmitieron en televisión y donde vemos que sus brazos no se mueven, parece que no.