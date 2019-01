“No sabíamos que tu ex dueña te iba tener de acá para allá de guardería en guardería, de veterinaria en veterinaria, de casa en casa”, expresó Diana en Facebook sobre el supuesto desprecio de Carmiña hacia Margarito, el perro en común que tenía la farandulera con Edgar Camarasa.

Según denuncia la mujer, el bulldog inglés que estaba al cuidado de Masi estuvo varios meses recorriendo lugares para que pueda encontrar una nueva familia.

“No sabíamos que la persona que en un principio se lucía publicando tus fotos en sus redes y programas de Tv en un momento dado te iba dar la espalda”, manifestó.



Asimismo indicó que en la veterinaria en donde se encontraba a la espera de su suerte, la especialista del lugar intentó encontrar una pareja para el can: “Pero lo que no estaba bien desde todo punto de vista era que tengas que estar atado o enjaulado”, tecleó la mediática en referencia que una compañía canina no era la solución del todo.

Además aseguró que el animal era tildado como “agresivo” por lo cual se dificultaba encontrar una nueva familia.

“¡Vivir en esa situación no era saludable para vos! No sabíamos que casi 1 año tuviste que pasar por muchas situaciones porque según ellos vos sos agresivo”.

Por último mencionó que el reclamo “no se trata de farándula ni minutos de fama”.

Por otro lado, Carmiña se pronunció al respecto durante la emisión dominguera de Teleshow y aseveró que Margarito no sufrió un abandono de parte de ella y que en realidad la situación se dio al revés desde hace un tiempo.





MARGARITO, BIPOLAR

“Margarito hace ocho meses fue adoptado por una clínica veterinaria, por una veterinaria porque yo ya no le podía tener conmigo porque tiene un carácter bipolar, así como es un amor de repente se vuelve agresivo”, dijo y añadió que mordió a varias personas de su entorno, como a su mamá, a la empleada doméstica y a su perra, Margarita.

“Después de buscar con miles de psicólogos y adiestradores de perros llegamos a la conclusión de que era mejor darlo en adopción”.

En ese sentido expuso que se sintió muy mal al darlo en adopción no sin antes de recurrir a la ayuda de Edgar Camarasa: “Esta persona que hoy y otra persona se están encargando de hacerme quedar como abandonadora de perros siendo que vos sabes perfectamente las veces que te llamé a pedir ayuda, tu respuesta siempre fue ‘no puedo’, ‘no me importa’, ‘vete vos’”.

“Nunca te importó ese perro, siendo que el día que me separé me dijiste que se mueran tus perros de mierda”, agregó además.

Finalmente declaró que al dar de adopción al can, Carmiña se sentía tranquila al ser una profesional quien se quedara al cuidado: “Mucha gente no sabe el gasto que lleva tener un bulldog […]. Vos te querés jactar hoy de un gran salvador”, enunció y pidió que los Camarasa salieran a contar lo realmente sucedido.

“Te pido encarecidamente que puedas aclarar. Publicando lo que hacés le das un festín a los programas de espectáculos, a las páginas de internet, a que la opinión publica hable, si es por perjudicarme lo lograste”.