El Kiki Challenge y el Tide Pod Challenge quedaron atrás para darle paso a Bird Box Challenge, un reto viral que consiste en vendarse los ojos como Sandra Bullock en el filme.

A través de las redes sociales, Netflix emitió un comunicado solicitando que la gente deje de someterse al juego: “No puedo creer que tenga que decirlo, pero por favor no se lastimen con este desafío Bird Box”.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

