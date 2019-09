Una de las recientes adquisiciones de Telefuturo, la exmodelo Helem Roux va demostrando cada vez más no ser del agrado de su compañeros en el canal. Tras “rozar” con Larissa Riquelme, Carlos Gómez y Carmiña Masi, ahora le tocó el turno a su compañero de conducción y panel, Sebas Rodríguez.

En pleno enlace con Radio Palma, cuando Rodríguez era abordado con humor por los conductores, Roux intervino pero él perdió la paciencia. “¡Están hablando de mí! ¿Será que puedo hablar, Helem Roux? ¡Por Dios!”

Helem visiblemente molesta ‘enmudeció’ unos segundos para luego explotar: “Mejor me callo porque yo no me voy a pelear con un pendejo al que todavía no le sale ni el pelo para barbearse”, lanzó.

Mientras los conductores de Palma, Clara Franco, Gustavo Cabaña y Héctor Ramos intentaban ponerle onda, Sebastián prosiguió. “Yo sé que no tenemos que pelearnos… no me sale el pelo para barbearme pero bien que nos hacemos el aguante acá y yo te hago el aguante bastante a vos. Deberías estar agradecida en lugar de enojarte y de tratarme mal”.

¿Agradecerte por qué? Yo le agradezco a quien me mantiene, al que me ayuda a salir adelante”, respondió Roux, no dejando descargarse a su colega, quién le espetó: “Creo que no te da el cuero para tratarle de chico o de nuevo a nadie”.

La mediática insistió en la ‘juventud’ de Seba: “Para mi sos un pendejo para que me vengas a hablar como me hablaste”; mientras que Seba remarcó: “Tampoco voy a tolerar que encima de que no estamos trabajando tan bien y que me digas no voy a discutir con un pendejo”.

¿Quién será el siguiente en pelearse con Helem?