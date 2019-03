Super Junior es una banda de Corea del Sur con una gran popularidad entre las adolescentes y vigente desde hace más de una década en la industria.

El reconocimiento desde este lado del hemisferio se dio hace unos años siendo una de las agrupaciones pioneras en destacarse en el público occidental rompiendo barreras con el lenguaje y el género musical, en este caso con el K-Pop.

Durante su paso por México en el 2018, la banda había manifestado su deseo de poder grabar alguna vez junto al Sol: “Hemos visto que tiene ese sentimiento profundo en sus canciones y hay muchos géneros que intenta. Nos encantaría trabajar con él” dijo Cho Si-Won, quien también reveló que su canción favorita es “La incondicional”.

“Nos gustaría conocer a Luis Miguel en persona. Si tiene tiempo, lo invitaremos a cenar” añadió además.

Tras la visita al país azteca, Super Junior compartió al mundo su versión de “Ahora te puede marchar”, cantada por Luismi a finales de los 80 cuyo cover se desprende de I Only Wanna Be With You, de la cantante Dusty Springfield.

La sorpresa de esta segunda versión es que los surcoreanos la cantaron totalmente en español y el material forma parte de su más reciente álbum “One More Time”.

El homenaje fue total cuando esta semana Super Junior compartió el videoclip oficial de la canción recreando fielmente el original de 1987.

Los planos, las escenas, el vestuarios y hasta la coreografía fueron pensados para esta nueva versión que hasta ahora sigue recolectando elogios por parte de sus fanáticos y de las incondicionales de Luis Miguel.