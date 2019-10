El encuentro guiado a estudiantes de teatro y audiovisual y al público en general pretende conectar vivencias y técnicas de experimentados actores con principiantes e interesados en las artes escénicas.

La conducción estará a cargo de la actriz y comunicadora Marlene Sautú junto a los directores de TIA, Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori.

El acceso al conversatorio es libre y gratuito pero con previa postulación, ya que a través del sitio web www.tia.edu.py/postulacion

Flor Martino, radicada hace años en México, cursó sus estudios de actuación en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa, formando parte de exitosas telenovelas como Libre para amarte, Enamorándome de Ramón y Amores con Trampa, teniendo un destacado desempeño como antagonista juvenil interpretando a “Francisca”.

En dicho melodrama trabajó con estrellas internacionales como Itatí Cantoral, Nora Salinas, Gloria Trevi, Ernesto Laguardia, y África Zavala. Fue parte de la película para televisión ‘Una suegra muy ardiente’ y de series como Simón dice, Renta congelada y Rubí.

En teatro, participó de la puesta ‘La señora presidenta’ actuando junto a Héctor Suárez.

Nico García, por su parte, es conocido por su interpretación en las series nacionales González vs Bonetti (2005) y La Chuchi (2006) dirigida por Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori. Además de las telenovelas La doña y De mil amores en Paraguay, y La leona y La otra cara de Rita en Argentina.

Además de las miniseries Jorge y El tigre Verón. En cine, las paraguayas 7 Cajas y Luna de Cigarras, y en Argentina Necronomicón; el libro del infierno.

En conferencia de prensa, los compatriotas hablaron sobre el hecho de ser embajadores paraguayos del arte. Ambos coincidieron en no estar muy de acuerdo con ciertos conceptos estereotipados.

“Tomo bastante suave, trato de creer que los actores somos de la misma raza, que no tenemos fronteras”, expresó Nico.

“Me parece injusto para el artista la mochila de ser embajador afuera, uno no puede juzgar a un país por como vemos a la gente, por estereotipos que armamos de artistas o la gente, ya sea por colores o estratos sociales. No tenés que hacerte cargo de todo”, sostuvo.

Martino lamentó la falta de apoyo de las autoridades para la promoción de artistas, cuando en otro país obtuvo una beca.

“Me fui solita, sin apoyo de nadie, hice una carta bien bonita al Fondec y fue un hola y chau. Qué feo que no haya apoyo, porque yo llegué a México y el CEA me dio una beca económica, no es mi país ni me conocían”.

Remarcó que sin buscarlo, era la represente paraguaya tanto en Televisa como en el espectáculo local.

“No puedo tener en mí la carga de un país, vengo de aquí y estoy súper orgullosa. En mi caso, yo sí era la paraguaya, porque no conocían nada y al final del día era la del país raro. Como paraguaya siempre intento de mostrar cosas de mi país y estoy viendo que se están haciendo cosas interesantes, ahora tengo ganas de trabajar en mi país”.

En lo que respecta al Taller Integral de Actuación nace de la mano de Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia, como un espacio para explorar las técnicas de actuación ante cámara y televisión, debido a la necesidad de acompañar el crecimiento de la industria audiovisual en el país.

La iniciativa que se constituyó como la primera escuela enfocada en la preparación de actores para las cámaras, fue respaldada por Universidad Columbia del Paraguay con el aval de la Asociación de Periodistas y Críticos de Arte y Espectáculos del Paraguay. TIA cuenta con el reconocimiento del MEC bajo la resolución N° 80/2008.

El primer conversatorio edición 10 años TIA, se llevó a cabo a sala llena en mayo, en la ocasión alumnos de teatro compartieron una cálida charla con el actor argentino Facundo Arana. El encuentro fue en el Teatro Leopoldo Marechal de la Embajada de Argentina.