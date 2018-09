Durante el programa “Al estilo Pelusa”, la modelo internacional Ana Livieres fue invitada al set en donde allí habló sobre su renuncia a la corona de Miss Hispanoamericana, sus vivencias en Buenos Aires y la decisión de retornar al país.

No obstante, lo que llamó la atención de la entrevista fueron sus declaraciones respecto a la última edición del Besatón celebrada en la Plaza de Armas, lo que le valió las críticas de la comunidad gay.

Quien abanderó ese escrache virtual fue el director de SOMOSGAY, Simón Cazal, que a través de una serie de tuits en su cuenta de Twitter contó que pasó un mal momento con Livieres cuando la convocó este año para ser imagen del Besatón. Declaró que Ana recibió una importante suma de dinero pero que luego no quiso llevar adelante la campaña por miedo a dañar su imagen como Miss.

Tras lo ocurrido, la modelo recurrió a su cuenta de Instagram y expresó el mal momento que vive tras la denuncia pública.

“No puedo estar más triste. Todo esto de Simón Cazal me hace tanto daño”, escribió Ana en una conversación al que le hizo captura y compartió en sus redes.

Asimismo añadió que optaría por dejar de lado sus compromisos laborales debido a su mal estado de animo: “La verdad solo quiero encerrarme a llorar, no puedo más, siento que cada vez me duele más”, sostuvo.

“Me siento tan deprimida que al menos sé que será un día de mucho trabajo y eso me animará, aunque no puedo dejar de llorar ahora camino al trabajo. No sé que más hacer”, cerró finalmente.

Por el momento, Cazal no se pronunció al respecto en sus redes sociales.