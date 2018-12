A través de su cuenta de Instagram, Toñito Gaona contó su preferencia sexual alegando que no está interesado en estar en pareja con una mujer.

Para ello, Gaona recurrió a la opción de Instagram ‘Hazme una pregunta’ para que sus seguidores le dejaran preguntas. Aprovechando la opción, un seguidor le consultó si tiene novia, a lo que Toñito respondió:

“Cómo me vas a preguntar esas cosas, no me gusta hacer ‘tijerita’. No tengo novia y no voy a tener tampoco porque no me gustan las mujeres, o sea las conchas me dan alergia”, expresó.