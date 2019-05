“Respeto las decisiones de los demás, pero zapatero a su zapato, o sea en este caso no comparto y me extrañó muchísimo la decisión que tuvo Miss Universo con respecto a eso”, respondió tajantemente la mediática en entrevista con Pelusa Rubin.

González dijo no estar de acuerdo con el hecho de transexuales participen de certámenes de belleza destinados a mujeres.

“No puede ir una persona que nació de un mismo sexo y se transformó en el tiempo en otra cosa ir a un concurso donde se elige a la mujer más bella del universo… al mundo trans en general, al que respeto mucho, no creo que les guste que venga una señorita con todas las letras a concursar con ellos, no me parece… Escuché un poco la historia y me da cosita”, aseveró.

La conductora, Pelusa Rubin, abiertamente defensora de la igualdad y los derechos humanos, resaltó que el tema un ‘debate eterno’ y que la misma, conforme a su libertad individual está en su derecho a pensar de esa manera y expresarlo.

Luego le consultó qué piensa del matrimonio entre personas del mismo sexo, y la también exmodelo de igual manera se mostró en contra declarándose “pro familia” y considerando que el mundo se está corrompiendo.

“Tampoco comparto, yo soy muy pro familia y creo que no podes inculcarle a tus hijos una vida entre comillas normal. Creo que Dios nos hizo hombre y mujer y tenemos que reproducirnos… y ¿qué se yo?… interactuar de esa manera. El mundo fue cambiando demasiado y creo que vamos de mal en peor en algunos aspectos”.

Rubin le consultó si considera a la homosexualidad como una enfermedad o una anomalía y la misma se refirió a dicha condición sexual como una ‘elección’, sin embargo mencionó que muchos aseguran que uno ya nacen con la “tendencia”.

“No sé, se habla mucho, porque leo mucho y escucho y tengo en mi entorno gente que decidió ese camino pero todos alegan que uno ya nace con eso, es como que tienen tendencia pero tiene que haber respeto, la familia es la familia, el hombre es el hombre, la mujer es la mujer. Si se sienten distintos que hagan su camino”.

Pelusa le preguntó qué piensa de personas que viven libremente su homosexualidad e incluso cambiaron de sexo como el actor y cantante Ricky Martin, y la actriz y vedette argentina Florencia de la V, y Yanina respondió: “No me gusta, no me parece. ¿Qué pueden ofrecerles a sus hijos en ese sentido? Van a crear gays o no sé cómo sería”.

Ante la consulta de qué piensa de padres heterosexuales que crían hijos homosexuales, y de “familias normales” en las que se dan vejaciones e incluso violaciones, la extop de American International Model School, adujo lo siguiente.

“Son cosas que pasan, son situaciones que uno tiene que ir lidiando. Yo no sé, todavía no tengo hijos, ojalá que pueda tener esos hijos anhelados, de que pueda formar algún día una familia y que la vida continúe de una manera normal. Si me tocara, no sé… si ocurriera, ojalá no, no me va a gustar igual”,

Yanina González se suma a otros mediáticos que rechazan la equidad sexual y de género.

Hace unas semanas su colega Clara Sosa, Miss Grand International 2019 tomó repercusión internacional luego de mostrarse en contra de la inclusión de trans en concursos de belleza, en el mismo programa Siempre Pelusa.

Su rechazo le valió la respuesta de la miss española Ángela Ponce, tratándola de retrógrada. Así también el exarquero de la Selección Nacional de Fútbol, José Luis Chilavert, defendió a Sosa insultando a Ponce a través de las redes sociales.