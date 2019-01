Para celebrar que el próximo 8 de febrero sale a la venta su álbum, Ariana Grande quiso homenajear su más reciente trabajo tatuándose el título que lleva por nombre “7 Rings”, sin embargo, lo que se tatuó no fue precisamente lo que ella pensaba.

El hecho es que la confusión viene porque, cuando se agrupan los kanjis (los sinogramas utilizados en la escritura del idioma japonés), el significado individual de estos cambia.

Si bien separados significan ’siete’ y ‘anillo’, juntos hace referencia a una “pequeña parrilla de carbón”.

Las redes no la perdonaron y se dieron cuenta de error una vez que Grande compartió la foto en su cuenta de Instagram presumiendo de su tatuaje.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62

En una serie de tuits que acabó borrando, Ariana Grande reconoció haber olvidado un símbolo, pero confió en que el tatuaje se vaya borrando, ya que la piel de las palmas de las manos se regenera antes que la de otras partes del cuerpo.

for those who are confused, ariana grande got a tattoo on her hand in japanese intended to spell out “7 rings” and posted it on instagram (now deleted), but japanese people in the comments started saying how the REAL translation is bbq grill pic.twitter.com/rF0NvEa9Yv

— Alice (@alice2096) 30 de enero de 2019