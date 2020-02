Lost Beatles, Los Paranoias, The Hornets, 3 of Us, Madera Noruega, Banda en fuga interpretarán los hits del reconocido artista, desde su etapa como guitarra líder de Los Beatles, hasta su carrera como solista.

Algunas canciones que sonarán son I need you, Something, Here comes the sun, While my guitar gently weeps, Photograph (escrita para su ex compañero de Los Beatles Ringo Starr) My sweet Lord, Handle with care, entre otros.

Los músicos a subirán a escena son: Diego Bellenzier, Juan Vinader, Edgar Figueredo, Cesar Baez, Alvaro Torales, William Arevalos, Daniel Paez, Olivia Berendsohn, Jorge Sosa, Rafael Fleitas, Julio Riquelme y Francisco Santacruz.

Las entradas para el show, tendrán un costo de 35.000 Gs. y estarán disponibles en la boletería del teatro.

El evento es organizado por Comunidad Beatles Py y cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción y la Comunidad Beatle del Paraguay.