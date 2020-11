Prácticamente en todo el pasado mes de julio, el mencionado canal de cable lanzó una campaña para promocionar el regreso de Brítez a la televisión, el cual se concretó a mediados de agosto.

Sin embargo según internas del canal, las expectativas quedaron altas pues el espacio denominado ‘The Mili Show’ no logró prender como se esperaba. Por si fuera poco, el ambiente dentro del equipo de producción y en el canal se fue caldeando debido a las exigencias del presentador y supuestos malos tratos hacia compañeras y compañeros.

A solo semanas del estreno, el farandulero habría hecho que saquen de su espacio al periodista Fernando Ruttia, algo bastante llamativo pues, fue idea de Mili que forme parte de su plantel.

“Se llevaban bien al principio pero después Mili comenzó a pesadear incluso al aire. Repentinamente cambió su trato hacia él, hasta que le dejó fuera”, expresó una fuente del canal a HOY.

Afirmó además que una productora se vio obligada a renunciar, porque el mismo se volvió intratable. Otro punto a tener en cuenta de acuerdo a nuestro informante es que el radialista se comprometió a introducir a marcas anunciantes al canal a través de su programa, pauta que no cumplió.

“Una productora renunció a seguir trabajando con él porque ya no aguantaba más. En verdad alucinaba que era Mirtha Legrand”, expresó.

El programa de Lobo sigue al aire pero cambió el nombre a “El show de la tarde”, y es conducido por Ruttia.

Mili por su parte anunció desde cuenta en la red social Facebook, que tras un viaje a Brasil retornará a la Tv, pero en un canal de aire. “Para quienes me preguntan. Voy un rato al Brasil y regreso para nuevo espacio en Tv. Me mudo a un canal de aire, de esta forma todos podrán ver el programa, no solo los que tengan cable”.

Desde Lobo Tv confirmaron a la redacción, que Mili Brítez no renunció, fue desvinculado.