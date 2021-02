El dúo francés de música electrónica Daft Punk se separa tras 28 años

París. El grupo francés de música electrónica Daft Punk anunció este lunes que se separa tras 28 años de colaboración, en los que ese dúo de DJ ha sido artífice de éxitos globales como "One More Time" o "Harder, Better, Faster, Stronger".



Fuente: EFE