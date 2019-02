El empresario multimillonario ofreció una entrevista exclusiva y refutó al ex Pink Floyd, quien anteriormente había dicho que Venezuela Aid Live no tiene nada que ver con la democracia del país bolivariano.

Richard Branson, fundador del grupo Virgin, busca recaudar “100 millones de dólares en 60 días” para el pueblo venezolano, y parte de ello será con el festival de música que reunirá a referentes latinoamericanos y que se realizará en el puente Simón Bolívar, del lado colombiano, en la frontera que comparte con Venezuela.

Este evento, que será este viernes, se llevará a cabo como una respuesta luego de que Nicolás Maduro rechazara hasta ahora las últimas donaciones de otros países.

El fundador de Virgin Group dijo en entrevista con la agencia The Associated Press que se tiene previsto que hasta 300.000 personas asistan al concierto del viernes y aseguró además que el evento no está financiado por ningún gobierno, por ende, todos estos artistas se estarán presentando de forma gratuita.





“NO HAY DICTADURA APARENTEMENTE”

Sin embargo, un referente del rock británico no está para nada de acuerdo con este evento pues alega que “esto no tiene nada que ver con las necesidades de la gente de Venezuela”.

“No tiene nada que ver con la democracia, ni con la libertad, ni con la ayuda humanitaria”, expresó Roger Waters en un video que se viralizó y en el que comparte su disgusto.

Apuntó además contra el organizador del evento, Richard Branson, aconsejándolo que “retroceda”.

En este contexto, el músico explayó que en estos días sus amigos que se encuentran en el país controlado por el régimen de Maduro y que le contaron que “no hay guerra civil, ni disturbios, ni asesinatos, ni dictadura aparente”, además de que tampoco existen hechos como encarcelamiento masivo de opositores ni restricciones a la prensa.









“HONESTAMENTE, ROGER WATERS NO SABE LO QUE HABLA”

Tras conocer los dichos del músico, Branson respondió y aseguró que Waters “no entiende lo que sucede en Venezuela”.

“Dijo que Venezuela es una democracia verdadera, que no es una dictadura, que la gente no sufre en Venezuela. Yo creo que es uno de los pocos músicos en el mundo que honestamente no sabe lo que habla”.

El magnate además aseguró que “lo último que quisiéramos es recaudar dinero y que no fuera a la gente de Venezuela”.

El objetivo, dice es convencer a médicos a quedarse en Venezuela, a persuadir a enfermeras a no irse de su país y “también apelamos a los gobiernos en Sudamérica a comprometer grandes sumas de dinero de ayuda al país”.