La nota forma parte de la entrega #93 del Fireworks Magazine UK, en la Sección "The Music is out There" a cargo de Nicky Baldrian, reconocido promotor, crítico y periodista británico especializado en rock.

El reportaje abarca varios aspectos de la agrupación, sus inicios, influencias, fuentes de inspiración y actividades relacionadas.

Cada entrega de Fireworks Magazine incluye un CD con más de 100 canciones. En este número, Hard Faces aparece en la posición 77 con su tema "Aquidabán Nigüí".

La publicación resalta en un apartado especial al videoclip "Halcones Chaqueños", el cual cuenta con imágenes del trailer de la película paraguaya "Alas de Gloria" del director Joaquín Serrano.





Baldrian realiza un análisis del álbum LP de la agrupación "Halcones Chaqueños", publicado en agosto de 2019. Menciona que las canciones del disco le traen reminiscencias de destacados músicos como Marty Friedmann (Cacophony/Megadeth), Yngwie Malmsteen (Rising Force), Paul Gilbert (Mr. Big / Racer X), y Joe Satriani.

Las obras de Hard Faces corresponden al género del Metal. Integran la banda Dan Anzak en batería/guitarra, Ben Os en bajo y Jorge “Murray” González en guitarra.

Recientemente, el grupo lanzó además el videoclip "Promise" inspirado en la situación mundial y local ocasionada por el COVID-19 y el aislamiento que se vive en consecuencia.

Fireworks Magazine UK cubre la escena mundial del melodic rock incluyendo AOR, hard rock, progressive rock, power metal, glam, sleaze, goth, stoner, psychedelic rock, modern alternative, rock, instrumental, symphonic metal and blues rock.

Su primera edición fue publicada en el año 2000. Cuenta con una tirada física de 8.000 ejemplares y suscriptores en todo el mundo. Además de Europa, puede ser adquirida en su versión física tanto en Estados Unidos como en Canadá.