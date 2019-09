Días atrás, la presentadora de televisión rememoró haberse casado con una mujer en Ámsterdam hace veinte años, las pistas que dio sobre la susodicha señalaban a la estrella mexicana Verónica Castro.

Sin embargo, visiblemente molesta, la cantante indicó que no se trataba de ella, que era más bien una mala broma de Andrade. El vaivén de versiones provocó que la comunicadora confirme su boda con Verónica, luego de que esta la llamó “mentirosa”.

“Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente claro que hay fotos, y claro que hay video. Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, y en la enfermedad y en la alegría”, declaró Yolanda Andrade ante las cámaras del programa “Primer Impact” de la cadena Univisión.

“Vivimos muchos momentos muy importantes. Sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella”,continuó.

“El hecho que me diga que yo soy una malagradecida, no me ofende, el hecho de que diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien; si mañana dice que soy hermafrodita, no me importa. Pero lo que sí me importa y por eso estoy dando esta entrevista es que yo no soy ninguna mentirosa. Yo no he dicho ninguna mentira”, manifestó.

“Verónica debe tranquilizarse, porque la verdad la tengo yo, la tengo en video, en fotos, la tengo en mi alma, en mi corazón, en mi cabeza, aseveró.

Además, la conductora de Tv aseguró que Verónica le echa la culpa a todo el mundo, mientras ella queda como la víctima.

Por otro lado, la revista TV Notas sacó una publicación sobre el escándalo en la que una fuente cercana a Castro comentó “Yolanda y Verónica se conocieron en 2000, pero en 2003 coincidieron en Big brother VIP 2; Yolanda entró como participante y Vero era la conductora. Entre ellas surgió una bonita amistad que poco a poco se fue convirtiendo en una bonita relación”.

“Cuando se casaron Yolanda tenía 31 y Verónica 50; las dos estaban preciosas en aquel entonces y la boda se realizó cuando ellas estaban bien pachecas, y fue una ceremonia simbólica, sin un papel de por medio. De hecho, quien supo de ese viaje fue el diseñador Mitzy, porque él las vio en el aeropuerto cuando regresaban de ese viaje y él fue el primero al que le dijeron que se habían casado”, finalizó.