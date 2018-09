Polémico y sin pelos en la lengua, el mediático Alexander Caniggia siempre se encuentra pendiente al celular recurriendo a su red social favorita para mostrar su vida de “lujos” y comentar algún que otro insulto a sus seguidores logrando una especie de reality sobre su propia vida.

En bariloche existe el mito de que vive pie grande. Pero desde que llegue yo dicen que acá vive el pija grande.#Elmaspijudo pic.twitter.com/8XjEJIlRV5 — EL EMPERADOR (@alexcaniggia) 29 de junio de 2018

Con un público divido que lo sigue y otro que lo cuestiona, el hijo del máximo ídolo del fútbol argentino siempre se ve envuelto en polémica convirtiéndose constantemente en noticia en su país adoptivo.

Pero esta vez logró captar la atención de Chila con un inusual, y hasta original, insulto a raíz del último video que compartió ‘Alex’.

“Acá, viviendo la vida que ustedes no pueden vivir, chúpenla. Ahora les muestro, tranquilos ustedes. Disfruten de mi Instagram, seguidores que no pueden vivir esta vida de lujo. Para eso está el Instagram. Si no, ustedes jamás podrían subir a un coso así. Disfruten de la high society”, dice el devenido rapero, en medio de insultos y exabruptos sin filtro.

Igual vas a terminar en el sarcofago de madera descalzo,eres un pepino de Mar, sin materia gris. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 17 de septiembre de 2018

En ese contexto, Chilavert fue tajante ante la publicación compartida y emitió su opinión que luego fue aplaudida en Twitter: “Igual vas a terminar en el sarcófago de madera descalzo, eres un pepino de mar, sin materia gris”, le escribió el exdeportista.

El “pepino de mar” causó tanto revuelo que hasta fue considerado como “el insulto del año” para mucho, incluso, según Clarín, una persona llegó a editar la definición del pepino de mar en Wikipedia. Entre las 1.400 especies que tiene la holothuroidea, incluyeron a una llamada “Alexcannigiaris pijiforme”, identificada como el biotipo menos inteligente y carente de materia gris.

El cruce fue noticia en los medios argentinos y fue aplaudido por algunas figuras de las farándula local.