“Fue un tiempo muy duro y triste”, mencionó la presentadora del matutino del Trece, ’Será un gran día’ en el inicio de su post en su su cuenta en Instagram, refiriéndose a la polémica generada sobre el escándalo con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en el que se vio salpicada junto a su colega y pareja sentimental, Jorge ‘Chipi’ Vera.

La comunicadora relató que estuvo muy mal, tanto que tuvo que acudir a terapia y ser medicada con Alprazolam y Canabidiol. Lamentó haber sido “condenada” por los medios de comunicación y en las redes, cuando la persona responsable del hecho en cuestión, no tuvo trascendencia.

Park alertó acerca del ciberbullying e instó a ponerle un freno. “Es mucho más fácil estar del otro lado, de aquel que juzga, que condena, que se cree Dios, que dice de todo, que se llena la boca hablando de salud mental, pero son los que se encargan de hacer pelota la salud mental de otros”.

Aseveró que con 41 años de edad y 20 años de trayectoria en su profesión, supuestamente debe estar preparada para sobrellevar la situación: “Yo no, igual me quise matar con las cosas que se decían, y no crean que no le miré con ganas a mi tableta de alprazolan y dije que se acabe todo”.

“¿Hasta cuándo van a continuar con la violencia? ¿Hasta que un pibe de 15 años aparezca muerto, hasta que uno decida tomar la peor decisión que pueda hacer porque ya no puede soportar todo lo que el resto dice de uno?”, preguntó.

Pidió pensar dos veces antes de lanzar comentarios ofensivos, ya que “nadie sabe con qué está cargando la otra persona”.

Envió un mensaje a los y las que estén pasando por una situación similar y se puso a disposición para hablar a través de mensajes privados en su cuenta en Instagram: “Te leo, estoy con vos, pero sobre todas las cosas te quiero decir que la vida es muy hermosa, afuera de las redes que pueden ser muy geniales, pero también pueden ser muy crueles y tenemos prueba de eso”.

Indicó que en la vida hay momentos de dificultad, de los cuales “tenemos que sacar una lección, nos tenemos que levantar y sacar un aprendizaje”.