Si bien recién ahora toma repercusión, la denuncia fue realizada ya en julio del 2020 y en ella Orrego asegura que el artista de fama internacional y su familia la agredieron física y verbalmente en varias ocasiones, principalmente Zantua.

La demanda es también contra la esposa de James, la modelo Steffiana De la Cruz, y la hermana de esta, Teresa Zantua, encargada de supervisar a los empleados.

Según la denuncia, la compatriota trabajó en la casa de James durante 10 meses, desde enero hasta noviembre del 2018.

Actor Kevin James must face claims by an employee who worked in his home that she was subjected to a hostile environment by James and his family because she is Hispanic and of Paraguayan descent https://t.co/KSulRwqzeH

— Bloomberg (@business) October 1, 2021