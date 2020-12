Mucho alboroto causó la pelea en vivo entre ambas mediáticas, luego de que Helem atropellara en vivo el set del programa Show de la Tarde, de Lobo Tv, cuando Navila opinaba de ella y la tratara de cínica y mala amiga.

La exmodelo increpó a la exreportera para que explicara sus agumentos, pero esta se negó a hablar. Posteriormente desde el panel del programa ‘En boca de lobos’, Roux disparó duramente contra la funcionaria el Ministerio de Agricultura y Ganadería, aseverando que quiso dañarla a ella y a su familia.

“Yo no meto dentro del mundo de la tv, ni la farándula, ni la política a la familia de nadie. No conozco a su madre ni a sus hijas (mi respeto para ellas) y mucho menos a su chongo o ex chongo ni nada, no lo conozco ni lo quiero conocer”, dice Navila en contacto con HOY, negando así los dichos de Helem.

“Nunca se entendió lo que decía ni que quería decir. Se contradijo todo y terminó queriendo hacerse la víctima porque en el canal le exigieron que pida disculpas al aire y tuvo que hacer. Muy ridícula su explicación para justificar lo injustificable, atropellando un programa de otra persona para ser vulgar y chabacana con una invitada”, prosigue.

Sobre sus afirmaciones de “mala amiga” hacia Roux, Ibarra insiste en no dar nombres. “Ella sabe muy bien a quienes me refiero. La verdad duele más cuando se te dice a la cara”.

Sobre la abrupta reacción de la exconejita del programa “El conejo”, sostiene que solo busca notoriedad en los principales medios de comunicación. “Busca salir de Alcatraz. Grave es su situación porque estar todos los días en Tv hablando de la vida de todo el mundo y que nadie ni le publique a no ser que se desubique y sea vulgar… es jodido”.

La excandidata a intendente por la ANR, indica que la comunicadora tiene problemas personales y le recomienda buscar asistencia. La trata además de menopáusica.

“Me usó para desahogar su bipolaridad o su nerviosismo personal, debería tratarse. Tiene un trastorno que remató por mí y nada más. Mucha gente me dice que no le siga la corriente porque a esa edad hay cambios hormonales de menopausia y hay que comprenderla como mujer”.