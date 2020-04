Desde su espacio en la 99.1 FM Corazón, la comunicadora contó que iba circulando en su vehículopero de detuvo para comprar bananas de un vendedor instalado en puesto improvisado frente a su vivienda. Ella le pidió dos docenas y él al acercarle “le dijo ahí se va de yapa”.

Boss se emocionó al referirse al tema y dio un mensaje entorno a la cuarentena. “¿Quién da yapa en crisis y encima en un escenario que no sabes que va a pasar? Hay una cultura del paraguayo que no podemos olvidar y que tenemos que pasar a nuestras generaciones y es la yapa”.

“La solidaridad se contagia y me dio una lección que en tiempos de cuarentena… cuando no hay la venta que esperabas, o quizá era la única venta del día, el paraguayo no puede con su genio y sigue dando yapa y se contagia”.

Yvonne instó al público a compartir la cultura a los hijos, principalmente en tiempos difíciles como por el que está atravesando el país.“Juntos vamos a salir de esto”.