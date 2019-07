Snyder será también productor ejecutivo en esta producción televisiva en la que estará acompañado por Jay Oliva, quien será cocreador, director, "showrunner" (máximo responsable de una serie) y productor ejecutivo en este proyecto para la pequeña pantalla.

Deborah Snyder, esposa de Snyder y que colabora habitualmente en todos sus proyectos, estará también involucrada en la parte de la producción.

"La innovación de Zack Snyder en la narración visual ha hecho que la industria avance y le ha situado como uno de los cineastas más singulares de su generación", dijo hoy el jefe de programación de anime de Netflix, John Derderian.

"Estamos más que emocionados por asociarnos con él y con su excepcional equipo para dar vida a los icónicos personajes e historias de la mitología nórdica con su estilo inimitable", añadió.

Este no es el primer proyecto de Snyder con Netflix, ya que el realizador está trabajando en estos momentos en la cinta de zombis "Army of the Dead".

Dicho filme es el primero como director de Snyder desde que abandonara "Justice League" (2017) en la última fase del rodaje por el suicidio de su hija Autumn.

Joss Whedon completó el rodaje de esa película de superhéroes.

"Army of the Dead" narrará la historia de un grupo de mercenarios que, en medio de una epidemia zombi en Las Vegas (EE.UU.), se la juega para dar el último atraco en plena zona dominada por los muertos vivientes.

"En esta película no voy a tener las manos atadas", señaló Snyder en enero al darse a conocer esta película.

No es la primera experiencia del realizador en el cine de zombis, ya que su ópera prima como director fue una nueva versión de "Dawn of the Dead" que se estrenó en 2004.

Su carrera posterior incluyó exitosas películas como "300" (2006) y "Watchmen" (2009), y tres cintas pertenecientes al universo cinematográfico de DC Comics y Warner Bros.: "Man of Steel" (2013), "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) y la ya mencionada "Justice League".