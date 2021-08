La película "Yi miao zhong / One Second", última obra del prestigioso cineasta asiático, abrirá el festival y, además, competirá por la Concha de Oro, galardón al que opta por primera vez Yimou, quien presidió el Jurado Oficial en 1997 pero nunca antes había concursado en la Sección Oficial.

La organización del Zinemaldia ha dado a conocer este viernes los últimos tres títulos que conformarán la Sección Oficial a concurso, en la que, además de la última cinta de Zhang Yimou, participarán las películas "The Eyes of Tammy Faye", de Michael Showalter, y "Undercover", de Thierry de Peretti.

El festival, que aguarda un relajamiento de las restricciones de aforos en los cines que actualmente rigen en esa zona de España -en los que se permite el 35 %- abrirá el telón el 17 de septiembre con la última película del director de "Red Sorghum" ("Sorgo rojo"), "Raise The Red Lantern" (La linterna roja") y "The Story of Qiu Ju" ("Qui Ju, una mujer china"), filme con el que ganó el León de Oro de Venecia en 1992.

La película, protagonizada por Wei Fan y Yi Zhang, narra la historia de un prisionero que escapa de un campo de trabajo en plena revolución cultural china y busca imágenes de su hija, a la que no ve desde hace años.

Yimou nunca había optado hasta ahora a la Concha de Oro, pero su cine sí ha estado presente en el Zinemaldia, que ha exhibido en la sección Perlak las películas "To Live" ("¡Vivir!"), "Keep cool" ("Mantén la calma"), y "House of Flying Daggers" ("La casa de las dagas voladoras").

También competirá en la Sección Oficial Michael Showalter, quien escribió y dirigió en 2017 "The Big Sick" amor" -proyectada también en la sección Perlak- y lo hará con el filme "The Eyes Of Tammy Faye", producida y protagonizada por Jessica Chastain, que narra la caída y auge de la televangelista estadounidense.

El Festival ha informado también de la inclusión en la Sección Oficial de "Undercover", que firma el realizador, actor y guionista francés Thierry de Peretti, quien aborda una investigación periodística en torno a un topo testigo de la corrupción policial vinculada al narcotráfico en el país galo.

En el reparto de esta película figuran los actores Roschdy Zem, Pio Marmai, Vincent Lindon y Julie Mouller.

Además de estas tres películas, competirán por la Concha de Oro en San Sebastián las últimas obras de directores como Iciar Bollaín, Laurent Cantet, Terence Davis, Fernando León de Aranoa, Paco Plaza, Claire Simon, Jonás Trueba, Alina Girgore, Lucile Hadzihalliovic, Zhan Ji y Tea Lindeburg.