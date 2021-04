La exmodelo Marly Figueredo pide no abandonar las buenas costumbres y los valores, relacionados a la religión.

A través de su perfil en Instagram, la farandulera hizo un llamado a la ciudadanía a fin de que no muera la espiritualidad.

La misma posteó una fotografía del día en que se unió en matrimonio al senador Rodolfo Friedman, bajo la ley de Dios.

“Viendo esta foto la elegí hoy porque me acorde de haber visto tan vacías las iglesias en esta semana santa, por la cuarentena… Me pregunté si porque por lo menos no habían parlantes así escuchábamos desde afuera”, escribió.

Figueredo lamentó que las viejas costumbres estén quedando atrás junto al apego a la religión, por lo que instó a aferrarse a ellas y no dejarlas morir.

“No permitamos que se hundan nuestras raíces de espiritualidad y fe, pareciera que esta pandemia insiste en tomar el control de nuestros valores, luchemos contra el abandono de las buenas costumbres”.

Dijo que lo verdaderamente relevante es el vínculo con Dios.

“No sé por qué motivo sentí una triste sensación… quizás por la tradición arraigada que llevo dentro. Pero en fin, lo que importa es lo que llevamos dentro y nuestra relación con Dios”.

La exmodelo está procesada junto a su esposo, en el marco de la investigación de supuestas irregularidades en la provisión del almuerzo escolar otorgado por Friedmann en sus tiempos como gobernador de Guairá.

El legislador fue imputado por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, todo en carácter de autor. Mientras que Marly, por supuesto lavado de dinero en calidad de autora.