“Había mucha censura, tenías que vivir restringida en todo”, comienza, mientras se acomoda en el sofá de su sala.

La empresaria cuenta que se inició en el modelaje a la edad de 13 años, en tiempos previos a la dictadura. Por aquella época indica que abundaban los desfiles y eran muy buenos.

“Se hacían los tés y había glamour, me acuerdo que la mamá de Marito (Abdo), la señora Manón Perrier era la que más convocaba para los tés y sus amigas. Había mucha trabajo”.

Zuni era respaldada por la publicitaria Nasta siendo muy solicitada para los grandes eventos, aunque también fue víctima de la persecución durante el régimen. Y es que su hermana Lucía, mantuvo un romance con un yerno del Gral. Andrés Rodríguez.

A raíz de eso no solo ella sino su familia entera fue blanco de hostigamientos y amenazas. Recuerda que en un prestigioso desfile del que participó junto a modelos argentinas en el Hotel Puerta del Lago, en San Bernardino, cortaron la energía eléctrica, únicamente por su presencia.

La situación empeoró cuando Lucía se embarazó y Rodríguez y Stroessner arremetieron contra ella en lugar del yerno del número dos de la dictadura, echándola de Paraguay.

“Mi hermana tuvo una hija con 16 años, para mí fue una violación pero en la dictadura no se tomaba así… el torturador Pastor Coronel, le dio tres días para que salga del país”, comenta.

Las hermanas Castiñeira tomaron como rumbo Brasil. “Salimos corriendo del país… dejé todo. No sabía ni decir hola en portugués, pero realmente fue una decisión: o sobrevivís o te morís. Me animé y me fue bien, gané mucho dinero con el modelaje”.

La caída del 89

La noche del 2 y 3 de febrero de 1989 en la que Alfredo Stroessner y su dictadura de 35 años eran desterrados de Paraguay, Zuni se encontraba en Brasil, ya con una vida mediática a nivel internacional y comprometida con el empresario Adilson Rossatti, padre de su primer hijo, Alan.

La noche del golpe la farandulera disfrutaba del carnaval de Río de Janeiro cuando un periodista la llamó para comentarle lo sucedido. Ella no le creyó y colgó, luego ya en su residencia encendió el televisor y comprendió que la noticia era cierta.

“No me importó mucho, yo ya estaba en otro ambiente, famosa y ganando mi dinero, menos nos importó cuando vimos quién era el futuro presidente democrático, porque él (Andrés Rodríguez) fue el que nos echó”, añade.

Recuerda que fue entrevistada en Brasil y fue abordada sobre el que derrocó a Stroessner. “Un ciudadano brasileño, padre de mi hijo, estaba preso sin proceso hacía tiempo por orden de él también. Parece que no le gustó mucho lo que dije”.

Recién unos años después volvió a pisar suelo guaraní en compañía de su familia. “La nena no tenía identidad hasta los 15 años, hasta que cayó la dictadura, incluso un tiempo después porque teníamos miedo”, relata Zuni, refiriéndose a su sobrina.

ZUNI, EMPRESARIA

Tras el fallecimiento de Rossatti, su primer esposo, Zuni contrajo nupcias por segunda vez. El empresario griego Basilis Aravanis, la hizo madre de Georgios, radicado en Grecia junto a su padre.

Luego de unos años, la paraguaya se separó dedicándose a sus hijos y a su faceta profesional. Segura de sí misma, dice tener “una intuición e inteligencia nata para los negocios”, aspecto que la llevó a adentrarse en el lobbying. “Hice cursos de ciencias políticas y marketing político sin terminar pero yo creo que nací lobbista naturalmente, me gusta la comunicación”.

Además del lobbying, la exjueza del reality show Baila Conmigo Paraguay lleva adelante una empresa desde hace 15 años. La misma tiene que ver con la comunicación pero prefiere no dar detalles porque considera que “la envidia y la maldad” acechan.

“Yo nunca trabajé en cosas ilegales, se gana mucho más siendo legal porque Paraguay tiene muchas oportunidades”.

POLÍTICA

Zuni Castiñeira coqueteó con la política en el pasado postulándose incluso para presidir la Asociación Nacional Republicana (ANR). ¿Mantiene sus aspiraciones?

“Nada está descartado, en mi vida por lo menos nada. Quiero hacer por lo menos una vez lo que no hice, porque en verdad me metí dos veces ya en la política, la primera vez me jodieron de arriba a abajo”, aduce la que fuera portada de la revista Playboy Brasil en 1993.

Mientras seguirá trabajando, a pesar de que para las mujeres es muy difícil sobresalir en el campo laboral, según explaya.

“A una mujer le es muy difícil trabajar en el país, para que sea exitosa tiene que ser gorda y fea, no podes ser linda y tener dinero al mismo tiempo porque ya sos una gran p… Fuiste modelo y te consideran burra, lo único que piensan es que solo sabes abrir las piernas. Vas a un lugar y te miran, hablan mal, como si fuera que no tenés derechos”.

Zuni brinda un mensaje positivo a sus congéneres, invitándolas a no decaer en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. “Sigan insistiendo, tienen que seguir procurando sin complejo de inferioridad para ganar los espacios. Hay cambiar para renovarse”, finaliza.