Desde su cuenta en Instagram, la mediática expuso capturas de pantalla evidenciando la propuesta de tener sexo a cambio de dinero, por parte del perfil en la dicha red social del padre del senador oficialista, Rodolfo Friedmann Alfaro.

“¿Vendrías a Villarrica un día entre semana, puede ser sábado, me da igual, cuanto cobras, me decís por esta y cómo querés el pago. Quiero estar una noche contigo, espero tu llamada”, se lee en el mensaje privado expuesto por Wolsham.

Luego de que la farandulera diera a conocer la captura, Max Friedmann anunció en el segmento ‘historias’ de Instagram que la misma se verá con la justicia. “Aclaro que me perjudica por ser yo un profesional político y estar casado con Nancy Quintana de Friedmann”, añadió.

En una siguiente ‘historia’, Friedmann Cresta hizo otra aclaración: “Aclaro a todos mis seguidores y amigos que lo publicado por esta prostituta es falso de toda falsedad”.

Posteriormente, Gabi expuso otra captura del mismo perfil que le hizo la propuesta. El empresario le indica que no fue él quien le escribió anteriormente. Afirmó que existen 20 cuentas falsas con las mismas fotos de su perfil, le aseguró que ella no es de “su gusto” y lanzó un comentario ofensivo referente a su cuerpo.

“No vayas a publicar algo que no estás segura, primero que no me gustas para nada y ni gratis quiero hablar contigo, con el cuerpo de hombre que tenés, y mirá es mi número pero no mi cuenta”.

Posteriormente le comunicó que enviaría un escribano para que ratifique si es él o no el que le hizo “la oferta”, de lo contrario entablará una querella en su contra por difamación, calumnia e injuria.

Wolscham por su parte, le advirtió que también accionará, luego de aseverar que ejerce la prostitución. “Usted va a tener que demostrar lo de prostituta… y no sea tan ignorante de escribir de la misma cuenta”.