Ademas de su trabajo con la cocina y en los medios, Gia se caracteriza también por su interacción con sus seguidores en redes sociales

Desde el segmento ‘historias’ de Instagram, la también conductora de Tv lanzó preguntas a sus seguidores acerca de la depilación y fiel a su estilo directo y con humor ácido, respondió.

Una internauta le comentó su problema con la orina tras depilarse entre las piernas y la conductora dijo “no sé cómo responder a esto… en shock estoy, qué te hicieron amiga? ¿Estás bien? Gritá o pedí ayuda si pasa algo”.

Otra pregunta fue si le incomoda abrir la pierna delante de otras mujeres y lanzó un consejo de vida. “A nadie tu pan***, hay gente que trabaja limpiando calles, cocinando, y hay gente que trabaja depilando conchas. No le importa tu pan***”.

Luego recordó que la única vez que sintió vergüenza de abrir las piernas fue cuando acudió al ginecólogo. “El man que me estaba haciendo la ecografía me reconoció y me preguntó cómo se hace la milanesa de berenjena”.

Posteriormente le preguntaron si no le preocupa que un día vuelva a estar de moda el “bush” (arbusto) y ella esté completamente depilada. “¿Gente por qué mi pan*** debería estar a la moda? ¿Quién controla eso? Soltemos internet. Soltemos”, soltemos.

Cuando le pidieron una recomendación para la depilación anal, Alfieri no supo responder: “¿Cómo llegamos a este punto? De acá no se vuelve”.