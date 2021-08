En la noche del pasado domingo, una joven denunció desde las redes sociales que el expelotero, en supuesto estado etílico y junto a otras dos personas, agredieron a su acompañante físicamente, así como a su vehículo.

La misma filmó a Lazaga durante el hecho y lo viralizó. Tras el echo el exjugador de Olimpia se refirió al tema desde su perfil en Instagram. Relató que se encontraba en un surtidor, cuando fue chocado por un vehículo Picanto de color rojo.

Él se bajó de su rodado con el conductor del móvil y comenzaron los forcejeos. En eso, la mujer que estaba con él sacó su teléfono y procedió a filmar lo ocurrido.

De acuerdo a Lazaga, en ese momento la pareja lo sustrajo de algunas pertenencias. “Me quitaron la cadena y la pulsera, me robaron”.

Aquí lo amenaza de muerte diciéndole “te voy a matar” a mi me quizo agredir frente a los policías que si no fuera por mi novio , no se cual sería la historia @aisman6 @TelefuturoInfo @sntcanal9 @trecepy pic.twitter.com/GRugHLc0Cq

