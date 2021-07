Una gran polémica se desató luego de que la paraguaya Pauli Arévalos denunciara a Preda en redes sociales por supuestamente haberla estafado en la creación de su vestido de novia.

En conversación con el programa ‘Rompiendo las horas’, de la Rock and Pop, el Preda comentó que el plazo acordado para la entrega del vestido se alargó por el sistema de trabajo con algunos proveedores debido al contexto de la pandemia.

Dijo que le gustó desarrollar la elaboración del vestido a distancia junto a Arévalos: “Ella para mí era mi amiga e hicimos entre casa todo… fue súper lindo el proceso con ella, es súper abierta, le gusta mucho la moda, por ese lado fue muy triste. La gente mal interpreta y cree que soy un estafador”.

En ese sentido, indicó que si le mandan las medidas, es fácil trabajar con maniquís. En el caso de Pauli dijo no entender por qué no le quedó bien ya que tiene “medidas de modelo”.

Le pidió disculpas a ella y a todas las personas que se sintieron afectadas. “Todo se soluciona. Yo me imagino hacer con Pauli, una megaproducción con su vestido, hay que relajarse”, dijo entre risas.

Aseveró que quedó contento con el resultado de su trabajo, con el espíritu de sus obras: “Era un vestido súper loco, tenía plumas, cristales, súper exagerado, lentejuelas, todas las telas son súper premium, ella eligió todo lo mejor”.

Respecto a las ballenas, que tan insistentemente, le reclamaba la joven novia, indicó que “ya no fue necesario poner porque el vestido era un corset, entonces ella se ajustaba por su cuerpo y no necesitaba ese plástico, porque era también un poco transparente el top, entonces decidí no poner eso”.

Consultado sobre si es normal hacer ajustes a un vestido luego de un presupuesto ya aprobó, dijo que “sí o sí”, dependiendo del tipo de zapatos que se vaya usar, detalles del ruedo o si la novia aumentó o bajó de peso.

Reiteró que siempre se mostró a disposición de Pauli para ayudarla en todo lo que fuera necesario para su boda.

Remarcó que una vez que envió el vestido, Arévalos no le envió nunca fotos de ella con el vestido puesto, solo vio la imagen que compartió en redes sociales.

En todo momento durante la nota, Fernando se mostró tranquilo y con la intención de llevar la situación a buen puerto ‘como amigos’. “Yo soy humano, puedo cometer errores. La gente que sabe, va a entender que el precio es algo súper lógico y ella tiene re buen gusto, eligió todo lo más caro”.