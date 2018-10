A través de su cuenta en facebook, Laura Morel dio detalles del motivo de su renuncia al cargo que ocupaba en el Circulo de Periodistas Deportivos. En ese sentido, indicó que hace un tiempo junto a otros compañeros viene manifestando inquietudes y dudas sobre ciertos manejos, principalmente económicos.

“Primeramente nos mintieron. Con el tiempo, cuando la mentira quedó al descubierto, la justificación fue un lapsus”, señaló Morel en su escrito.

Sostuvo que cuando aparecieron “más situaciones dudosas”, se llamó a una sesión atípica, ya que miembros que hace años no participaban, esta vez decidieron asistir a la convocatoria. Morel precisa que por entonces, el tema se convirtió en una disputa entre los que pedían cuentas claras y los que “defendían lo indefendible”.

Relató que la reunión convocada, “no iba por buen camino”, entonces se decidió llamar a un cuarto intermedio. Dicho suceso ocurrió el pasado 29 de junio.

Morel agregó que desde esa fecha, ya no existió otra reunión, pese a las promesas de de aclaración y mejor comunicación por parte del presidente del CPDP, Héctor Agüero.

La periodista comentó que hace unos días recibió un mail de Agüero, justificando la situación, alegando falta de tiempo para una nueva reunión. A esto se suma, la decisión del traslado de sede de un congreso sin consulta. “Evidentemente no me necesitan. Mi opinión no es necesaria. Entonces, mejor dar un paso al costado”, lamentó Morel.

Argumentó que su decisión de renunciar, es con el objetivo de que los socios no le echen la culpa de los malos manejos en la institución y la falta de transparencia.

Citó que en esta “lucha” le acompañaban sus compañeros Jorge Sosa, Sandro Bravo y Josué Denis. “Esta ya es una guerra perdida para mí, porque está más que claro, que no viene de ahora”, subrayó.

Por último, instó a los socios a que no vean a la institución como un lugar que sirve “solo par dar el carnet, que te ayuda a entrar a los estadios”, sino que “observen, duden, indaguen y reclamen”.

La nota de renuncia fue presentada el día de ayer y va dirigida al presidente del Circulo, Héctor Agüero.