En entrevista con Luis Bareiro para su programa Políticamente Yncorrecto, la farandulera habló acerca de su vida fuera del foco público.

“Mi vida privada me la guardo para mí, eso no quiere decir que tenga un secreto, no me gusta que se manosee más que nada”, expresó.

Ante la consulta de Bareiro, sobre la famosa estancia a su nombre, la misma negó ese rumor. “No, mentira, todavía no”.

Hace mucho tiempo se habla de la fuente de los ingresos de la exmodelo de American, pues la misma ostenta lujos desde las redes sociales. Luis comentó acerca de supuestas inversiones suyas y acciones en empresas, pero ella obvió dar mayores detalles.

“Todo lo que se genere en cuanto a lo que sería mi actividad laboral o económica siempre es como que la gente inventa mucho, divaga y no me hago cargo, por una cuestión de que no le veo la necesidad de exponerlo, es una cuestión totalmente privada y si no le jodo la vida a nadie, ¿por qué exponerlo? No necesito justificarle nada a nadie”.

La panelista del televisivo ‘Polémica en el bar’, sostuvo que no tiene nada que ocultar. “No tengo absolutamente nada turbio, soy una persona super transparentemente, quizás esa decisión de guardar mucho es lo que genera dudas”.

Una vez más aseveró que casarse y ser madre no están dentro de sus planes. “Hoy no es mi prioridad ni el matrimonio ni el tema de la maternidad. Nadie me va a dictar cuando yo tengo que decidir casarme o seguir una regla que dicta la famosa sociedad”.

Su respuesta es llamativa y generó comentario en redes, teniendo en cuenta que es una férrea adepta a grupos conservadores que imponen la maternidad, negando a las mujeres la posibilidad de elegir ser madres.

“Dentro de mi mundo soy muy feliz, pero hay temas de los que tomo partido por una cuestión de ideología política o estilo de vida que como cualquier ciudadana expreso mis pensamientos. Soy muy transparente, tengo mis errores como cualquiera, pero valoro esa parte de mi persona”.

Un punto resaltante es que Luis Bareiro se pasó elogiando a Lorena durante toda la emisión y no le preguntó sobre el escándalo de su deuda millonaria con Copaco, el cual años atrás fue abordado en el programa periodístico que conducía, “El ojo”.

Dicho espacio dio a conocer las supuestas influencias de la extop, quien logró no pagar por el servicio de telefonía estatal, acumulando una deuda de 32 millones Gs. en 18 meses.

“Cada vez que la línea iba a ser cortada, aparecía la famosa orden superior que dejaba sin efecto el corte. Al parecer la top tenía amigos muy caritativos que se compadecían de ella y a través de sus influencias lograban perdonarle la deuda”, se mencionó en ese entonces.