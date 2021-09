Desde su espacio radial, la polémica presentadora habló acerca de palabras que le gustaría dejen de ser consideradas peyorativas, porque hay momentos en los que “necesita” usar esas palabras.

“No estoy haciendo referencia a nada discriminativo o intolerante, sino que necesito nomas usar la carga potente que tiene una palabra en cuestión para describir que una persona está siendo estúpida a pedal, cobarde o mentirosa”, mencionó.

Mencionó que desea que la denominación ‘maricón/maricona’ deje ser empleada para atacar a los homosexuales.

“Me muero por usar a viva voz la palabra maricón o maricona cuando alguien es tan cagón o cagona que no se anima a enfrentar la situación, la cagada que se mandó o el problema que generó. Quiero que se pueda entender que uso esta palabra para referirme a una actitud, no a una elección, condición, estado, lo que vos quieras”.

Sostuvo que nunca usó dicho término para referirse a los gays. “Siempre sentí que la carga de esa palabra era justamente lo que me hace querer decirla a veces. Dije no sé cuántos sinónimos y siento que igual no le alcanza al sentimiento a lo que transmite mi palabra polémica”.

Según Frutos, solo en su entorno más cercano utiliza ‘maricón’, para no herir susceptibilidades. “Entre mi primer anillo nomas yo al final me animo a decir y a usar todas estas palabras que se buscan eliminar por su carga histórica negativa, porque mis amigos sí saben y entienden, me conocen y obviamente asumen que no estoy usando de manera peyorativa la palabra maricón”.

Sin embargo indicó que resultará difícil ese cambio en el significado debido a que “lastimosamente hay todavía unos cuantos akatrapos que siguen usando estas palabras para insultar y denigrar a un colectivo específico, yo al akatrapo cobarde nomas lo que le quiero insultar con esta palabra”.

REACCIONES

Tras sus dichos, la conductora fue blanco de cuestionamientos por su falta de tacto, principalmente hacia la comunidad diversa.

“No somos una “elección, condición, estado, o lo que nosotros queramos”… somos personas con una orientación sexual y que luchamos justamente para que personas como vos aprendan a respetar y no cagarse sobre nuestra historia. Encima en el mes del orgullo paraguayo. ¡Que Bajón!”, expresó el Dj Guille Núñez.

Sutilmente, la chef y comunicadora Ginnina Alfieri, tuiteó: “Con el tiempo uno aprende que realmente podes usar como insulto y que no. No hay nada de malo en eliminar palabras de tu vocabulario para no herir a otros, hay que celebrar que estamos más abiertos a empatizar en ese sentido”.

“Qué estúpida la verdad resultaste ser! No porque vos uses ciertas palabras para no insultar y denigrar a ése colectivo de personas quiere decir que no le afecte a los demás! No es muy difícil ser empático y cuerdo. Aunque pensándolo bien a vos te está costando”, tecleó la usuaria @palodeescobaa1.

“Si esto lo pensó para escribir… no, mejor que no se dedique a lo que estudió, pobres pacientes”, escribió otra internauta, refiriéndose a la carrera de psicología de ‘Kass’.

Las expresiones de Kassandra se dan a solo dos meses del asesinato en España de Samuel Luiz, joven de 24 años. El crimen fue considerado de odio por su orientación, a quien, de acuerdo a testigos, lo mataron a golpes a gritos de “maricón de mierda”.





Coincidentemente, en Paraguay se celebra en septiembre el mes del Orgullo LGBTIQ+ en Paraguay y el mes de las “108 memorias”, en conmemoración de aniversario del asesinato del locutor Bernardo Aranda, considerado crimen pasional homosexual y las 108 personas homosexuales detenidas en la investigación.