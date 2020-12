“Una edición atípica, a estas horas ya íbamos a tener una cantidad inmensa de personas, pero todo sea por salvaguardar la salud”, destacó respecto a este fin de semana el intendente caacupeño Diego Riveros.

La falta de peregrinos afecta demasiado a los lugareños que viven del comercio. Una de las afectadas es la comerciante Angélica Bedoya, quien dijo al canal GEN que se resiente de sobremanera en el aspecto económico. “No tenemos clientes caacupeños, nosotros vendemos para los turistas que entran a la ciudad”, mencionó.

La vendedora comentó que los comerciantes que tienen sus locales en los alrededores de la Basílica no recibieron el subsidio prometido, y agregó que únicamente la Intendencia les dejará abrir hasta el 7 de diciembre. “Por más que no entre gente, no perdemos las esperanzas. En cambio, si nos obligan a cerrar, ya ni tenemos esperanzas”, acotó.

A través del Artículo 3° del Decreto N° 4.330 del Poder Ejecutivo, se acordó establecer la Fase 0 de la Cuarentena, desde las 18:00 hs del lunes 7 de diciembre hasta el mediodía del martes siguiente, en un perímetro de 300 metros a la redonda de la Basílica de Caacupé. Con dicha determinación, se establece un mecanismo preventivo sanitario y la posibilidad a los comerciantes de vender sus productos.