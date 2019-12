​Estuvieron presentes como panelistas Raquel Iglesias, directora del Observatorio de Género del Ministerio de la Mujer; Liliana Zayas, fiscal de la Unidad Especializada en Violencia Familiar del Ministerio Público; Eduardo Sosa, director general de Protección del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; Karina Pérez, sicóloga clínica representante de la Sociedad Paraguaya de Sicología; Noelia Díaz, periodista de Unicanal y activista contra la violencia hacia la mujer; Estela Núñez, periodista Amiga de la Niñez y activista contra la violencia hacia niños y adolescentes; Cinthia Mora, periodista de Hoy y activista contra la violencia hacia la mujer.

Iglesias habló de la vida libre de violencia de género como una cuestión de derechos humanos. Para ella, no se puede hablar de un fenómeno social sin antes tener suficiente evidencia sobre el mismo. “No podemos definir ni comprender un fenómeno si es que no lo estudiamos. La violencia de género impide la paz, la democracia y el desarrollo”, manifestó.

La fiscal Zayas expuso sobre las responsabilidades compartidas y sobre las características de los feminicidios. Explicó que la violencia de género se puede prevenir, pero que la forma no es precisamente elaborar un “perfil del agresor”, ya que las conductas del feminicida no son predecibles al tratarse más de una cuestión cultural. “La sociedad y los medios de comunicación tienen responsabilidad compartida. La prensa tiene influencia, pero los medios no obligan a la violencia”, remarcó la agente del Ministerio Público.

En la misma línea, la construcción del perfil de la víctima y apuntar a conocer su realidad son dos de las formas más eficientes de contener a los que buscan ayuda. “Las situaciones de violencia se revelan de manera accidental y los motivos del silencio de las víctimas son varios: culpa, vergüenza, temor y la retractación es una condición asociada directamente a la violencia familiar”, comentó la Lic. Karina Pérez, psicóloga clínica de la Sociedad Paraguaya de Psicología (SPPs).

En Paraguay, actualmente existen 250.000 jóvenes que no estudian ni trabajan (nini) y aproximadamente 6 de cada 10 niños y adolescentes sufren de violencia. Para Eduardo Sosa, director general de Protección del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el aumento constante de la población que no tiene una ocupación específica hace que los índices de criminalidad crezcan, pero las políticas actuales no atacan el problema. “La carencia de políticas sociales preventivas es una de las causas del aumento de la violencia. No buscamos prevenir, buscamos reprimir”, indicó.

La periodista Estela Núñez puntualizó que es necesario tener un enfoque de género al analizar la situación de los nini, ya que en el caso de las mujeres, ellas sí trabajan en las casas realizando tareas de cuidado y esa labor es ignorada. Por otro lado, habló de los desafíos que tienen los periodistas para comunicar la violencia. “Comunicar sin dañar es uno de los desafíos que los medios tenemos que superar”, exhibió.

Para las periodistas y activistas contra la violencia de género, Cinthia Mora y Noelia Díaz Esquivel, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el cambio de la percepción de los feminicidios y la violencia. “En los medios de comunicación todavía se invierte muy poco en capacitación, pero somos nosotros los que tenemos el poder de cambiar los estereotipos y quebrar los estigmas”, dijo Mora.

Para Díaz, un crimen de género no es un hecho aislado y debe entenderse desde el orden jerárquico. “Tenemos que dejar de tenerle miedo a la palabra género. La violencia es una epidemia y tenemos que hablar de ella como tal”, reveló.