En Perú, unos 3.000 migrantes venezolanos, muchos de ellos luciendo la camiseta de la selección vinotinto, participaron en un alegre mitin en la plaza del municipio limeño de Miraflores, coreando “libertad, libertad” y otras consignas.

“Hoy 23 de enero, nos dieron una esperanza ya que tenemos un presidente reconocido por varios países y Maduro tiene que renunciar a su poder”, dijo a la AFP Sixto Mejías, de 21 años, quien salió de su país hace un año y dos meses.

Perú, promotor del Grupo de Lima que busca una solución pacífica para la crisis en el país petrolero, ha acogido a más de 600.000 migrantes venezolanos.

En España, varios miles de venezolanos se reunieron en la céntrica Puerta del Sol en Madrid, al grito de “Guaidó, presidente” y “Maduro usurpador”.

“Volvemos a tener esperanzas”, dijo a la AFP Mauro Clemente, un ingeniero de 27 años, con una bandera venezolana amarrada al cuello. Llegado hace un año a Madrid, explicó que sentía “tristeza” de no poder estar en su país en estos momentos.

En Colombia se desarrolló la mayor marcha venezolana de los últimos años.

Con pancartas que decían “Fuera Maduro” y “Haz que este sueño bonito se haga realidad”, cientos de venezolanos se reunieron en una plaza del norte de Bogotá para celebrar la autoproclamación de Guaidó.

Los manifestantes cantaron “Venezuela mi patria bonita” y exigían “libertad” para su país.

“Si el gobierno cae, sí me voy para Venezuela, así sea caminando. Ya estamos obstinados (fastidiados) de ese Maduro”, dijo a la AFP Bryan León, un cocinero de 19 años que llegó hace un mes a Colombia huyendo de la crisis en Venezuela.

Colombia ha recibido a más de un millón de venezolanos en los últimos años.

- “Valiente, aquí está tu gente…” -

En Chile, la numerosa comunidad venezolana se manifestó en la céntrica Plaza Italia de Santiago, lugar de festejo de triunfos deportivos, coreando consignas contra Maduro y expresando esperanzas de que se acerca el final de su gobierno.

“Hoy me siento que estoy respirando nuevamente (...), he llorado, me he sentido un poquito más cerca de mi tierra, de mi familia y de mis amigos. Veo la luz al final del túnel”, dijo Carlos Pinto.

En Ciudad de México, cientos de personas participaron en un mitín frente a la embajada de Venezuela, muchas de ellas vestidos de azul, rojo y amarillo, y ondeando una enorme bandera venezolana.

Los manifestantes corearon consignas como “Libertad”, “Guaidó, valiente, aquí está tu gente”, y “AMLO, escucha, únete a la lucha”, en referencia a la postura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ante Venezuela.

López Obrador ha continuado reconociendo al gobierno de Maduro, a diferencia de otras naciones latinoamericanas como Brasil, Argentina o Perú, que reconocieron a Guaidó como presidente interino, igual que Estados Unidos.

“Da vergüenza, porque entre los países se supone que se deben de apoyar, y únicamente lo que está haciendo el gobierno de México es lavarse las manos”, dijo a AFP Omar Almaraz, un empresario mexicano de 44 años que vivió 15 en Caracas y está casado con una venezolana.

En Costa Rica, cientos de venezolanos se congregaron frente a la casa del expresidente Óscar Arias en San José, en un clima de fiesta.

“Estamos celebrando nuestro 23 de enero, celebrando nuestra libertad, que está cada vez más cerca”, dijo un animador del mitin, mientras la multitud respondía a coro “libertad, libertad”.

Manifestaciones similares tuvieron lugar en Buenos Aires, Washington, Nueva York y Sao Paulo, entre otras ciudades que han recibido el éxodo de venezolanos -2,3 millones desde 2015, según la ONU- huyendo de la crisis política y económica en su país.