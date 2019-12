En el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversas actividades se realizaron a lo largo de la jornada, que culminó con la multitudinaria marcha por las calles del microcentro capitalino.

La movilización tuvo como objetivo visibilizar la violencia que se ejerce hacia las mujeres en el país y el mundo y el machismo.

Este año la movilización tiene como lema “La injusticia nos mata, oñondive jejahei’yre” y exigen que el Poder Judicial cumpla con sus funciones de garantizar el acceso a la justicia. También denuncian que el Estado, a través de los diferentes organismos e instituciones, también mata al no tomar las denuncias, al no condenar a los agresores, al revictimizar, al responsabilizar a las víctimas y al no protegerlas.