Petropar “invitó” a la empresa del africano Arabo Bakary Yerima, que no cumplía con la capacidad financiera para la operación que se pretende concretar.

Todo apunta a que en Petropar cocina­ron los contratos a favor de Sol Petróleo SA, una firma desconocida en el rubro a nivel local, pero se convirtió en la favorita de la presidenta Patricia Samu­dio. La empresa se bene­fició con dos adjudicacio­nes en carácter de urgencia por vía de la excepción para compra de gasoil y nafta por unos US$ 29 millones.

Los astros se alinearon a favor de Sol Petróleo, ya que Samudio aflojó varias exi­gencias de Petropar en com­pras públicas. Los “invita­dos” eran básicamente de fachada, compitieron en el proceso de adjudicación sin las documentaciones sustanciales y algunos ni siquiera estaban registra­dos como proveedores del Estado, deficiencias que direccionaron la adjudica­ción a favor de Sol Petróleo SA (ver infografía).

Patricia Samudio.

Lo raro es que en la puja por los millonarios contratos los oferentes se hayan pos­tulado para perder, consi­derando las “deficiencias” remarcadas por el Comité de Evaluación en cuanto a documentaciones. Según las observaciones señala­das, algunos de los oferentes invitados ni siquiera pre­sentaron la copia autenti­cada de la constitución de la sociedad.

EX FUTBOLISTA

La falta de solvencia fue otro elemento que dejó fuera a los “oferentes”, como es el caso de la firma representada por el ex juga­dor de fútbol Arabo Bakary Yerima, que se postuló sin cumplir con la capacidad financiera, según el comité de evaluación.

Las millonarias compras por vía de la excepción fue­ron con la modalidad del precio fijo, mecanismo de negocio rechazado por los grandes proveedores ante el riesgo que se genera para los privados como para el ente estatal por la inestabilidad de los precios del petróleo, según mencionaron enten­didos del rubro.

Para la compra del gasoil por vía de la excepción Petropar alegó “razones técnicas”, pero hasta ahora no aparece el dic­tamen que avale la modalidad. Además, la adjudicación se hizo a un precio mucho más caro, por encima del 20% del referencial. El precio refe­rencial de la contratación por excepción era de US$ 415 m3, pero terminaron adjudicando a US$ 499 m3.

En la compra de la nafta se valieron de “la posibilidad de obtener a mejor precio”, pero también compraron a valores mucho más elevados con relación a la subasta en proceso de adjudicación y de entrada generaron un per­juicio de US$ 270 mil para Petropar. El daño puede ser mucho mayor, conside­rando la tendencia de caída del precio del petróleo.

La DNCP congeló ambos procesos en vista de que Petropar no justificó la con­veniencia de sus compras “spot” o de oportunidad.

LA FAVORITA

Los accionistas de Sol Petróleo tienen calificación 4 en el Banco de Servicio Financieros SA, que equi­vale a “alto riesgo de insol­vencia”, según el informe de deudas del Banco Cen­tral de la República Argen­tina. Solicitamos a Petro­par las pólizas presentadas por la firma en el marco de los procesos licitatorios, pero no respondieron la consulta.

Alto riesgo de insolvencia del accionista de firma adjudicada.

HONOR COLORADO PIDE INFORMES

Mediante un pedido de la bancada de Honor Colorado, el Senado aprobó ayer un pedido de informe a Petropar sobre las compras por vía de la excepción y otras irregularidades que salieron a la luz.

El documento fue presentado por los senadores de la ANR Arnaldo Franco, Juan Darío Monges, Enrique Riera, Sergio Godoy y Antonio Barrios. También pidieron las obligaciones pendientes de pagos al 30 de setiembre del 2019, notas a los estados conta­bles también al 30 de setiembre pasado, ejecución presupuestaria por objeto del gasto del 1 de julio del 2018 a la fecha y listado del personal con la remuneración que perciben, etc.