El clan Buzarquis apa­rece con estrechos vínculos y uno de los hermanos constituyó una sociedad con integrante de la familia del ex embajador para­guayo en el Líbano, Hassan Khalil Dia, relacionado con aliados de Hezbollah, grupo considerado terrorista.

Víctor Abdel Buzarquis Cáceres, funcionario de la Cámara de Diputados, hermano de los gemelos parlamentarios Enri­que Salyn Buzarquis Cáceres (senador) y Enrique Antonio Buzarquis Cáceres (diputado), constituyó una sociedad anó­nima con Hussein Khalil Dia, hermano del ex diplomático.

Minapa SA se llama la firma que según documentos ofi­ciales se conformó con capi­tal de G. 4.000 millones en el 2009.

El clan Buzarquis y la fami­lia Dia arrastran estrecha amistad, comparten even­tos sociales, etc.

En el caso del senador, parece más socio de Hussein que su hermano Víctor.

El senador estuvo en primera fila inaugurando el shop­ping de Hussein en Salto del Guairá y hasta aparece en fotografías de visita oficial de Buzarquis al ex presidente del Brasil Michelle Temer, posteadas años atrás por el hermano del ex embajador en su cuenta de Facebook auto­denominándose “consejero”.

LOS HERMANOS DIA

El ex embajador Hassan Dia es reconocido por organizar visitas oficiales al Líbano y reuniones con políticos alia­dos al grupo considerado terrorista Hezbollah.

El hermano del ex diplomá­tico, Hussein (socio del her­mano Buzarquis), no suele perderse estas giras y posar junto a su hermano, autorida­des locales y parlamentarios aliados al Hezbollah. Así se lo ve en fotografías, por ejem­plo, pegado hasta con ges­tos de estar bromeando con Nabih Berry, presidente de la Cámara de Diputados y líder del movimiento chiíta Amal, aliado fuerte del Hezbollah.

El ex embajador también mantiene amistad con Walid Amine Sweid, supuesto financista del Hezbollah y era su invitado en misión oficial al Líbano.





Los Dia, ciudadanos para­guayo-libaneses, son parte de una familia altamente influyente en la zona de la Triple Frontera. El ex emba­jador, junto con su hermano Hussein y otro miembro de su familia, Mahmoud, figuran como dueños de las firmas Colisee SRL y Dia Imports Exports SRL. Mahmoud figu­raba en la lista de 285 perso­nas investigadas en caso de megaevasión detectado en los últimos años en Ciudad del Este.

EL SOCIO BUZARQUIS

Si bien la participación de Víctor en la sociedad con Hussein es minoritaria, no deja de llamar la aten­ción considerando que en esos años el mismo era un modesto asalariado en la función pública.

En el historial del sistema de Recursos Humanos de Hacienda figura que en el 2007 tenía sueldo de G. 800 mil como auxiliar de la Jus­ticia Electoral. Reingresaba en planilla en setiembre del 2009 como asistente en la Corte Suprema de Justicia con sueldo de G. 3,4 millones.

Consultamos a Víctor sobre su sociedad y su amistad con Hussein. Primero se mani­festó confuso diciendo que solo había un preacuerdo, sin emisión de acciones, pero luego reconoció que tenía una participación ínfima en la empresa.

“No, la verdad que no tenía ninguna sociedad. Había yo firmado un preacuerdo con él en algún momento, pero nunca se efectivizó esa socie­dad. Fue entre el 2005, 2006 más o menos que había un preacuerdo de una sociedad pero que nunca se concretó”, nos dijo al principio.

Sin embargo, la SA se cons­tituyó en el 2009, se inscri­bió en Hacienda y él aparece con acciones, que rondan los G. 400 millones. Sobre el punto, Víctor señaló: “Ah, bueno, eso sinceramente tendría que… porque eso, por lo menos estoy hablando de hace más de 10 años. La ver­dad que esa sociedad nunca funcionó, de seguro no tiene ningún tipo de registros ni nada por el estilo, inclusive si no estoy mal trascordado, tengo que ver mis docu­mentos para no hablar por hablar, inclusive esa socie­dad yo creo, tengo los docu­mentos, que ese derecho yo le volví a ceder a él (Hussein), porque él cerró o iba a cerrar esa sociedad. Quedaron sin efecto esas acciones para mí”, explicó el hermano de Buzarquis.

En cuanto al monto de sus acciones, dijo: “G. 200 millo­nes, G. 150 millones algo así era… pero no te quiero men­tir cuánto realmente, pero por ahí nomas estaba, era algo mínimo, no alcanzaba el 10%”.

Consultado sobre el vínculo de los señores Dia con el grupo calificado de terrorista Hez­bollah y su entonces condi­ción de funcionario público, Víctor respondió: “Yo no era funcionario público en ese momento, yo fui nombrado en el 2012 en la Cámara de Diputados, recién 2012 o 2013 por aquel presidente Víctor Bogado”.