POR JORGE TORRES ROMERO

Lo último, el escándalo de aprietes y pedidos de coimas en el Indert que salpica a funcionarios que responden a Friedmann como el caso del ex director de la Región Occidental, Enrique Gómez de la Fuente, hoy imputado por cohecho pasivo. Ganaderos denunciaron que a punta de pistola y con matones llegaban al Chaco para la extorsión. En uno de los casos solicitaron US$ 480 mil de coima, caso contrario le despojaban de sus tierras. El afectado no pagó y, efectivamente, perdió 16 mil hectáreas. El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía.

El escándalo de los pedidos de coimas en el Indert, que se des­tapó esta semana, no se reduce solamente a algunos funciona­rios hoy renunciantes o des­tituidos, que en toda esta historia serían más bien actores de reparto. El esquema mon­tado en el ente agrario tiene la anuencia de las más altas autoridades que dieron liber­tad absoluta para la operación.

Esta camioneta de alta gama es la que utilizaba el ex director del Indert, hoy renunciante e imputado.

Según la investigación que realizamos con el equipo del programa “La caja negra”, Enrique Gómez de la Fuente, quien fungía como director de la Región Occidental del Indert, tenía en sus manos el control de alrededor de 3.200.000 hectáreas. Habría llegado al ente agrario por recomendación del empresa­rio Alberto Antebi, cercano a Rodolfo Friedmann, quien lo habría recomendado para ocupar el estratégico cargo.

Era considerado pieza clave del ahora ministro de Agri­cultura y responsable, según los funcionarios del ente, de un esquema de espionaje interno para recabar infor­mación y, con eso, desti­tuir a funcionarios que les resulten incómodos a él y a su amigo el ministro. El ex funcionario habría estado detrás de un sistema recau­datorio de alto rendimiento que operaba en el Chaco, incluso con el auxilio de un ejército de “kapangas” que le responden directamente.

En una denuncia presentada en el Ministerio Público, el ganadero Rolando Ismael Fernández refiere que en el 2015, en compañía de otros amigos, inició un proyecto de explotación ganadera en cuatro campos ubicados en la colonia Ñande Mba’e, a 150 kilómetros de Mariscal Esti­garribia, Chaco.

Los funcionarios del Indert comenzaron a plantear tra­bas e incluso a ofrecer en venta los lotes sin autoriza­ción de los ocupantes y sin proceder a notificar de la des­estimación del pedido hecho por los ganaderos.

“Enrique Gómez de la Fuente me pidió US$ 480 mil, pero es mucha plata, no tenía eso. Llegaron hasta mi propie­dad en una camioneta del Indert con matones y pistola en mano”, relató el ganadero Fernández. Ante su negativa de abonar la coima, el direc­tor del Indert vendió rápi­damente el terreno a 100 dólares la hectárea a unas hermanas estudiantes y a su padre jornalero de Villa Elisa, quienes serían presta­nombres de un ganadero que posee tierras colindantes a la propiedad en cuestión.

El dato llamativo es que Gómez de la Fuente, en setiembre del 2017, fue abo­gado del empresario Diego Chagra y de la Ganadera Los Lazos para la compra de 10 mil hectáreas colindantes con las cuatro fracciones que le fue­ron despojadas a Fernández por no pagar la coima.

EL CONTROL DEL INDERT

Con el gobierno de Mario Abdo Benítez, el clan de Rodolfo Friedmann Alfaro en la Gobernación de Guairá se ubicó en puestos claves dentro del Instituto Nacio­nal de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Además de ese equipo, funciona otro en paralelo que responde directamente a Julio Ullón, actual jefe de Gabinete de la Presidencia.

El “equipo Friedmann” está encabezado por el propio presidente del ente, Hora­cio Manuel Torres Bení­tez, premiado con el cargo por su lealtad a Friedmann. Este equipo controla además la “caja” del instituto a tra­vés de la ex administradora en la Gobernación de Guairá María Margarita Narvaja Fariña, quien ocupa el cargo de gerente de administración y finanzas del Indert.

Narvaja se desempeñó como brazo ejecutor de Friedmann de los millonarios pagos no justificados en la Goberna­ción de Guairá. De acuerdo a un informe de la Contraloría, cuando Narvaja era adminis­tradora y Rodolfo goberna­dor se pagaron por 203.149 raciones de almuerzo esco­lar no distribuidas en el 2016 y no respaldaron gastos de la merienda escolar por G. 2.295.583.700. Narvaja per­cibe en el Indert un salario de G. 11.267.450 y goza de la abso­luta confianza de Friedmann para manejar un presupuesto de más de G. 67 mil millones.

El equipo Friedmann, según una investigación de nues­tro diario, también tiene a su cargo la secretaría general a cargo de otro guaireño, José Ángel González Fretes; en la asesoría jurídica fue ubicada Natalia Carolina Caballero Almada; en la Unidad Opera­tiva de Contrataciones, Víctor Fernández; en la Dirección de Gestión y Desarrollo, Marta Adela Mendoza; en la Geren­cia de Políticas y Planifica­ción, Liliana Miranda, y en la Dirección General de Gabi­nete está Jorge Balbuena.

Horacio Torres (Izq.), presidente del Indert, y Enrique Gómez de la Fuente, ex director del ente en la Región Occidental del Chaco, hoy imputado por cohecho pasivo.

EL OTRO EQUIPO EN EL INDERT

El otro equipo que opera en paralelo al de Friedmann en el Indert responde al jefe de Gabinete de la Presidencia, Julio Ullón. De acuerdo a los datos a los que accedió el equipo de “La caja negra”, el que encabeza este equipo que responde al jefe de minis­tros es Víctor Gabriel Rodrí­guez Ullón, su sobrino. Este ocupa la jefatura de Recursos Humanos del ente y es sindicado como uno de los res­ponsables y principal bene­ficiado con el esquema de cobro irregular de viáticos. Rodríguez Ullón es además amigo de “Joselo” Rodríguez González, involucrado en la negociación para la venta de energía de Itaipú al Brasil y a una empresa privada.

Rodríguez Ullón también había sido beneficiado con un viaje a Guadalajara, México, en noviembre último, junto con la gerente de planifica­ción, Liliana Miranda Aréva­los, con viático de US$ 2.975 para cada uno. Otros funcio­narios que integran el “equipo Ullón” son: el gerente gene­ral, Fredy Bernardo González Arrúa; el gerente de Desarro­llo Rural, Arturo Iván Bogado; el gerente de información de Recursos de la Tierra, Alfredo Amarilla Villalba; el gerente de Colonias y Tenencias, Óscar Gustavo Amarilla, y el gerente de Obras de Infraes­tructura, Carlos Aníbal Bar­chello Giménez.

LOS TENTÁCULOS DEL MINISTRO

Con la renuncia de Gómez de la Fuente y su posterior impu­tación, al igual que el caso del ex gerente de Créditos del Indert Carlos Soler, no signi­fica que la rosca se haya des­montado. Todo lo actuado por Gómez de la Fuente se hizo con el aval del presi­dente del Indert, Horacio Torres, e incluso la anuen­cia de Friedmann, según se puede leer en las conversa­ciones de WhatsApp entre Soler y Gómez, quienes hoy deberían estar a disposición del Ministerio Público.

Las resoluciones para la des­estimación o no de las propie­dades en el Chaco llevaban la firma de Torres. El equipo de Friedmann que hoy maneja el Indert es el mismo que manejó la Gobernación de Guairá. Este mismo equipo es responsable de los supuestos despilfarros que se dieron en esa administración en obras públicas y en la provisión del almuerzo escolar.

La amistad de Friedmann con la familia Antebi tam­bién posibilitó que esta admi­nistración del Indert le pague cerca de G. 25 mil millones en concepto de comisiones por la venta de tierras. La otra ins­titución que también estaría bajo el dominio Friedmann sería el Viceministerio de Minas y Energía, instancia clave para el otorgamiento de permisos y licencias para exploraciones de oro en Paso Yobái, donde precisamente el ministro de Agricultura tiene un interés particular y coincidentemente la familia Antebi estaría vinculada a una empresa que logró la habilita­ción para la extracción de oro.

Rodolfo Friedmann junto al empresario Roberto Antebi.

Esta semana, el padre del ministro del MAG, Rodolfo Friedmann Cresta, consideró que se deben admitir las “bar­baridades de este gobierno” y entender por qué el mandata­rio Mario Abdo Benítez le da tantas alas a Rodolfo Fried­mann Alfaro y a otros que se bañan con los millones de dólares de esta administra­ción. Sostuvo que los prin­cipales titulares de las instituciones más importantes son recaudadores del jefe de Estado y por eso ocupan esos puestos. En tal sentido, reveló que su hijo posee 40 millones de dólares en su cuenta ban­caria y pidió que sea enviado a la cárcel de Tacumbú.