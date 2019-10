Surgen otros negros antecedentes en las contrataciones directas que realizó la presidenta Patricia Samudio por unos US$ 29 millones.

Una nota filtrada que la empresa Trafigura remitió a Petropar refuerza los indicios de favo­ritismo hacia la desconocida firma Sol Petróleo SA en las compras de gasoil y nafta. En la carta se hace referencia a documentos presentados en dos licitaciones previas que se declararon desiertas para luego realizar contrataciones por vía de la excepción.

Además de reducir las exi­gencias en las contrataciones por un valor total de US$ 29 millones para la adquisición de gasoil y nafta por vía de la excepción, invitaron a ofe­rentes de fachada y ahora se suma una denuncia de que se falsearon documentos.

“Consideramos que el soporte de operaciones comerciales, con fecha previa a la consti­tución de la empresa, es falso y fue presentado de mala fe, por lo que agradecemos sus comentarios para esclare­cer estos puntos”, es un duro cuestionamiento con el que se remata la misiva que tuvo mesa de entrada en Petro­par el jueves 24 de octubre pasado. El texto hace alusión a que los documentos res­paldatorios de la experien­cia comercial de Sol Petróleo corresponden a actividades anteriores a la constitución de la firma por parte de los actuales accionistas y pide una aclaración al respecto.

“Trafigura Pte. Ltd. ha parti­cipado en los últimos meses en las licitaciones de gaso­lina y gasoil. En ambas oca­siones las licitaciones han sido declaradas desiertas para un posterior llamado a compra por vía de excepción, las cuales no hemos partici­pado por la complejidad de vuestros requisitos en tener que presentar un precio fijo y otorgar 60 días de validez a la oferta”, dice parte de la nota de la multinacional.

Resulta que las adquisiciones por vía de la excepción fueron con la modalidad del precio fijo, mecanismo de negocio riesgoso, según entendidos del rubro, tanto para los pri­vados como para la estatal por la inestabilidad de los precios del petróleo.

“Luego de nuestra última participación en el segundo llamado de la licitación (adquisición de gasolina ron 91) hemos detectado gra­ves denuncias en los medios de comunicación haciendo referencia a los distintos pro­cesos mencionados en esta carta y la participación de la empresa Sol Petróleo SA. Dada esta situación, agra­decemos vuestros comenta­rios a nuestras observacio­nes incluidas en el proceso de apertura de ofertas”, es parte de la solicitud hecha a Petropar.

LA CONTRATACIÓN

Para la contratación por vía de la excepción, Petropar había declarado desierta dos licita­ciones porque las ofertas supe­raban el precio referencial. Sin embargo, terminaron adjudi­cando a precio más caro.

En el caso del gasoil se com­pró por encima del 20% del valor referencial. El precio referencial de la contratación por excepción era de US$ 415 m3, pero se terminó adjudi­cando a US$ 499 m3.

INVITARON COMO OFERENTE A VENDEDOR DE ROPA

Arabo Bakary, CEO invitado.

Un caso escandaloso del festival de firmas de fachada en las contrata­ciones por excepción de Petropar es la invitación que cursaron como oferente al ex futbolista camerunés Arabo Bakary Yerima, quien se dedi­caba a la venta de ropas usadas en San Lorenzo.

Pese a no cumplir con la capacidad financiera, es un “CEO” invitado de Petropar. El camerunés tiene muy buena llegada al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y fue invitado incluso para su asunción de mando.

El africano se muestra en reuniones con ministros y altos funcionarios del Gobierno como inversionista. En el Ministerio de la Vivienda mani­festó interés de construir 3.000 departamentos para la clase media, en Agricultura entabló reuniones para producir arroz en el Paraguay, etc., pero no concretó ningún proyecto. Los secretarios de Estado no supieron explicar cómo los contactó el camerunés.